Einige hundert Menschen demonstrierten in Potsdam am 1. Mai an mehreren Stellen in der Stadt. Die Polizei zog am Abend ein positives Fazit und sprach von einem friedlichen Verlauf. Einzig habe es nach dem Ende der letzten Versammlung an der Langen Brücke eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer ehemaligen Versammlungsteilnehmerin gegeben, die mit einer Verletzung endete, wie die Polizei mitteilte.

Die letzte Versammlung hatte sich am Lustgarten gegen 18 Uhr aufgelöst. Es war die Gegenaktion der Linken, die zu Spitzenzeiten am Nachmittag rund 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zählte und die stundenlang der Kundgebung der AfD gegenüber gestanden hatten. Dort hatten sich etwa 70 Anhänger versammelt – unter ihnen auch der ehemalige AfD-Landeschef Andreas Kalbitz, der im vorigen Jahr aus der Partei ausgeschlossen worden war.

Rad- und Fußweg kurzzeitig gesperrt

Kleinere verbale Streits und Rangeleien gab es nach dem Ende auch zwischen ehemaligen Teilnehmern der Linken-Versammlung und den Polizisten, die für kurze Zeit den Rad- und Fußverkehr zwischen Landtag und Breiter Straße sperren mussten. Während der Demonstrationen war es rund um den Lustgarten vor allem laut, denn die Gegner der AfD versuchten, deren zahlreiche Redner am Mikrofon mit Musik und Rufen zu übertönen.

300 Polizisten im Einsatz

Ein Absperrgitter und viel Abstand trennte die beiden Lager. Die Versammlung der Linken wurde unterteilt, weil nach aktueller Corona-Regel nur 100 Menschen angemeldet zusammenkommen dürfen. Zum Start der Linken-Kundgebung hatte ihr Bundestagsabgeordneter Norbert Müller gesprochen. „Es kann nicht wahr sein, dass man im Osten immer noch rund 20 Prozent weniger als im Westen verdient und dafür länger arbeiten muss“, sagt er.

Rund 300 Brandenburger Polizei-Beamte waren im Einsatz, wie Polizeiführer Karsten Schiewe sagte. Die überwiegende Zahl der Teilnehmer auf beiden Seiten hielt sich an die Maskenpflicht, einzelne wiesen Atteste vor, die sie davon befreiten.

Kanzlerkandidaten am Mikrofon

Am Vormittag war der Demo-Tag in Potsdam mit der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf dem Bassinplatz gestartet. Etwa 100 Menschen waren gekommen, unter anderem auch um die beiden Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) am Rednerpult zu sehen. Die Grünen-Politikerin sprach sich vor allem für verbesserte Lohn- und Arbeitssituationen der Pflegekräfte aus. Es reiche nicht aus nach einem Jahr Corona-Pandemie einfach nur Danke zu sagen, denn die Probleme habe es schon zuvor gegeben. „Außerdem brauchen wir endlich gleiche Löhne für Ost und West“, sagte sie.

Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) sprachen bei der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf dem Bassinplatz. Quelle: Julius Frick

Ihr Kontrahent im Kampf um das Direktmandat der Bundestagwahl im Wahlkreis 61, Olaf Scholz, verteidigte zunächst als zuständiger Bundesminister seine Finanzpolitik in der Corona-Krise. „Ich bin dankbar, dass wir damit zig Millionen Arbeitsplätze sichern konnten“, erklärte er. Der Sozialdemokrat wolle sich weiter für Mindestlöhne einsetzen und forderte dazu auf, Lehren aus der Pandemie zu ziehen, so zum Beispiel, dass Verbraucher auch Arbeitnehmer seien und dass diese Arbeit mehr gewürdigt werden müsse.

250 Eimer für Künstler

Auf dem Alten Markt hatte das Bündnis „KulturMachtPotsdam“ dazu aufgerufen, leere Eimer als Zeichen für die vielen freischaffenden Künstler und Soloselbstständigen abzustellen. Rund 250 Eimer standen am Ende des Tages am Obelisk vor der Nikolaikirche – ein Erfolg für die Mitorganisatorin und Intendantin des Hans Otto Theaters, Bettina Jahnke. Auch der Potsdamer Künstler Mikos Meininger hatte einen Eimer für das Kunsthaus „Sans Titre“ und einen für sich selbst aufgestellt. „Man war geneigt, etwas reinzulegen, aber die Symbolkraft des leeren Eimers ist viel größer. Ich finde, es müssten so viele Eimer sein wie Potsdam Einwohner hat“, sagte er.

Mikos Meininiger und Kulturministerin Manja Schüle (SPD) bei der Eimer-Aktion auf dem Alten Markt. Quelle: Julius Frick

Gegen Mittag hatte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) die Eimer-Aktion für die Kunst besucht – allerdings eigenen Eimer, weil sie keinen zu Hause hatte, wie sie sagte. „Ich finde jede Idee toll, mit der auf die Künstler aufmerksam gemacht wird und ich bin froh, dass Potsdam so kreativ ist“, lobte sie die Aktion. Der 1. Mai sei ein guter symbolischer Tag, um darauf aufmerksam zu machen, „dass wir es uns nicht leisten können, auf Kunst und Kultur zu verzichten.“

Von Luise Fröhlich