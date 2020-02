Kita, Schule, VHS: Kleinmachnow auf Platz 3 im bundesweiten Bildungsranking

Mittelmark

Wenn es um Bildungsangebote geht, haben unter den Mittelstädten Deutschlands zwei Kommunen aus Potsdam-Mittelmark die Nase vorn. Das geht aus einer neuen Untersuchung des Büros Contor und des Magazins Kommunal zum Angebot an Kitas, Schul-, Ausbildungs- und Fortbildungsarten sowie dem Erwachsenenlernen hervor.

Bildungsdaten aus 585 Kommunen ausgewertet

Ausgewertet wurden die Daten von 585 Kommunen, die zwischen 20.000 und 75.000 Einwohner haben. Eingeflossen sind auch der Bevölkerungsanteil junger Menschen, die Entfernung zu einer Universität, die Zahl der Schulabbrecher, der Anteil an Abiturienten sowie der Anteil der Beschäftigten im Bereich Erziehung und Unterricht.

Kleinmachnow und Werder unter Top 100

Mit auf dem Siegertreppchen – nämlich auf Platz 3 – hat es Kleinmachnow geschafft. Die Gemeinde ist mit Abstand die beste ostdeutsche Kommune in dem Ranking und hat nur Landau in der Pfalz und das hessische Friedberg vor sich. Unter den Top 100 ist außerdem Werder ( Havel) auf Platz 67. Teltow ist auf Rang 143. Weitere märkische Kommunen sind Frankfurt (Oder) auf Platz 10, Königs Wusterhausen (64) und Eberswalde (65).

In Werder ist man stolz auf die gute Platzierung. „Kein Thema hat in der Werderaner Kommunalpolitik einen höheren Stellenwert als das Thema Bildung“, sagt der 1. Beigeordnete Christian Große, „dass wir im Vergleich von deutschen Mittelstädten die Nase vorn haben zeigt uns, dass sich alle bisherigen Anstrengungen gelohnt haben. Dennoch stehen wir vor neuen Herausforderungen und werden uns nicht zurücklehnen. In den kommenden Jahren will die Stadt laut Doppelhaushaltsentwurf insgesamt 26 Millionen Euro in die Bildungsinfrastruktur investieren.“

Bildungsmöglichkeiten abseits der Großstädte

Die Untersuchung soll unter anderem zeigen, dass gute Bildungsmöglichkeiten nicht nur in Großstädten geboten werden. Die Ergebnisse der Analyse nach Angaben von Kommunal: „Besonders gut schneiden die Kommunen aus Nordrhein-Westfalen ab. Aber auch Hessen und Niedersachsen liegen auf den vorderen Plätzen den Bildungshochburgen.“

Von Alexander Engels