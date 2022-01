Bildung in Potsdam - Potsdam: Planungsstart für „Schule am Schloss“ in Krampnitz

Irgendwann soll hier eine zukunftsweisende Gesamtschule stehen, doch derzeit erinnert das künftige Baufeld in Krampnitz vor allem an die Vergangenheit. Jetzt haben der Entwicklungsträger Potsdam und die Schulleitung mit der gemeinsamen Planung für die weiterführende Schule begonnen.