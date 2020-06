Babelsberg

Der Mediencampus Babelsberg in Potsdam ist die 90. Schule im Land Brandenburg mit dem Titel „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Dem Campus mit drei Schulen in freier Trägerschaft – Babelsberger Filmgymnasium, Medienschule Babelsberg, Neue Gesamtschule Babelsberg – wurde am Mittwoch der Titel verliehen. Pate für die neue Courage-Schule wird das Deutsches Filmorchester Babelsberg, teilt das Bildungsministerium mit.

Beitrag zu einer gewaltfreien Gesellschaft

„ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist eine Initiative von Schülern, die sich aktiv gegen jede Form von Diskriminierung und Rassismus einsetzen und einen Beitrag zu einer gewaltfreien, demokratischen Gesellschaft leisten wollen. An allen drei Schulen haben mehr als 70 Prozent der Schüler, der Lehrkräfte und aller weiteren an den Schulen Tätigen für eine diskriminierungssensible Schulkultur und ein dauerhaftes Engagement gestimmt. Jeder verpflichtet sich, sich langfristig mit Aktivitäten und Projekten an der Schule gegen Gewalt, Diskriminierung und Rassismus zu engagieren.

Anzeige

Das Oberstufenzentrum „Johanna Just“ in Potsdam bekam 2019 den Titel verliehen. Quelle: Friedrich Bungert

Weitere MAZ+ Artikel

„Gegenseitige Achtung, Toleranz und ein friedliches Miteinander – das bereichert die Schulen“, sagt Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD). Manchmal gehöre „eine Portion Courage“ dazu, Diskriminierung und Alltagsrassismus entgegenzutreten.

Getragen wird das Projekt von den Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) Brandenburg. „Das Thema Rassismus erlebt durch den Tod von George Floyd in den USA, aber auch durch den rassistischen Anschlag in Hanau eine besondere Aufmerksamkeit“, sagt Geschäftsführer Alfred Roos, „eine ‚Schule ohne Rassismus‘ zu sein, bedeutet, Rassismus und andere Formen der Diskriminierung zurückzudrängen.“

Idee stammt aus Belgien

Die Idee einer „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wurde 1988 von Schülern und Jugendarbeitern in Belgien entwickelt. Der Verein Aktion Courage etablierte das Projekt 1995 an deutschen Schulen und ist mit mittlerweile 3300 Schulen das bundesweit größte Schulnetzwerk. In Brandenburg koordinieren die RAA das Projekt. Die Schulen vernetzen sich auch untereinander.

Lesen Sie auch

Von MAZonline/axe