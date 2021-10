Biomüll-Kraftwerk: Potsdam prüft Beteiligung an Havelland-Projekt

Potsdam/Nauen

Potsdams Bioabfall könnte künftig in Schwanenbeck bei Nauen aufbereitet werden. Das hat das Rathaus auf Anfrage des Stadtverordneten Hans Jürgen Scharfenberg bestätigt.

Demnach wird neben anderen Varianten die Möglichkeit eine Beteiligung der Landeshauptstadt an einer Bioabfallvergärungsanlage in einem Zweckverband mit den Landkreisen Havelland und Ostprignitz-Ruppin sowie der Stadt Brandenburg an der Havel untersucht.

Sago-Gelände als alternativer Standort

Die Stadtverordneten hatten das Rathaus im Mai dieses Jahres auf Antrag von Linken und Grünen beauftragt, die erforderlichen Schritte einzuleiten, um in Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt „zügig“ die Voraussetzungen für den Bau einer Vergärungsanlage für Potsdams Bioabfälle zu schaffen.

Als ein möglicher Standort wurde mit Verweis auf den geringeren Transportaufwand das Sago-Gelände an der Michendorfer Chaussee genannt.

Potsdam-Mittelmark nicht interessiert

Als mögliche Partner sollten laut Stadtverordnetenbeschluss die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Havelland sowie die Stadt Brandenburg an der Havel gewonnen werden. Nach der aktuellen Mitteilung des Rathauses ist Potsdam-Mittelmark derzeit allerdings nicht an einer interkommunalen Zusammenarbeit interessiert.

Der Kreistag von Havelland hat Ende September einen Grundsatzbeschluss für die Errichtung einer Bioabfallvergärungsanlage bei Schwanebeck verabschiedet. Bevorzugte Partner sind laut Beschluss Ostprignitz-Ruppin, Potsdam und Brandenburg an der Havel.

Das Potsdamer Rathaus will die Stadtverordneten im Januar 2022 über eine mögliche Entscheidung informieren.

Vergärung bereits seit Jahren ein Thema

Über eine Vergärung der Potsdamer Bioabfälle zur Energiegewinnung wird bereits seit 2016 diskutiert.

Die Stadtentsorgung Potsdam (Step) wollte eine solche Anlage bei Satzkorn und Marquardt oder nahe Michendorf an der Fresdorfer Heide errichten. Die Pläne scheiterten jedoch an Anwohnerprotesten.

Beim Betrieb einer Biovergärungsanlage ist die Stadt auf die Beteiligung weiterer Partner angewiesen. Denn alleine bringt sie nicht einmal die Hälfte der jährlich rund 20.000 Tonnen Biomüll auf, ab denen sich der Betrieb einer solchen Anlage nach Angaben der Verwaltung rechnet.

Zur Zeit wird Potsdams Bioabfall bei Zossen in Teltow-Fläming zu Kompost verarbeitet. Der Vertrag ist aktuell bis 2022 befristet.

Von Volker Oelschläger