Potsdam/Nauen

Die Landeshauptstadt Potsdam will sich am Betrieb der Bioabfallvergärungsanlage im Nauener Ortsteil Schwanebeck. Ab 2025 sollen dort jährlich 9000 bis 10.000 Tonnen Biomüll aus der Landeshauptstadt verwertet werden. Das hat das Rathaus mit einer Beschlussvorlage bekannt gegeben, die noch von den Stadtverordneten bestätigt werden muss.

Der Landkreis Havelland betreibe in Schwanebeck bereits über seine Gesellschaft abh – Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH eine Anlage zur mechanisch-biologischen Behandlung von Restabfällen. Diese Anlage solle zu einer Vergärungsanlage für Bioabfälle mit nachgeschalteter Kompostierung der Gärreste ausgebaut werden.

Biovergärungsanlage startet 2025

Insbesondere durch die Nutzung und den Ausbau dieses Anlagenstandortes mit einer geplanten Inbetriebnahme der Bioabfallvergärungsanlage im Jahr 2025 lasse sich die Umsetzung des Zieles zur hochwertigen Bioabfallverwertung in einem überschaubaren Zeitrahmen verwirklichen.

Die Stadtverordneten hatten das Potsdamer Rathaus im Mai 2021 auf Antrag von Linken und Grünen beauftragt, die nötigen Schritte einzuleiten, um in Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt „zügig“ die Voraussetzungen für den Bau einer Vergärungsanlage für Potsdams Bioabfälle zu schaffen.

Landkreis Havelland ist vorgeprescht

Im Gespräch war damals auch das der Stadt gehörende Sago-Gelände an der Michendorfer Chaussee. Im September 2021 teilte das Rathaus mit, dass die Möglichkeit einer Beteiligung an einer Bioabfallvergärungsanlage in einem Zweckverband mit den Landkreisen Havelland und Ostprignitz-Ruppin sowie der Stadt Brandenburg/Havel geprüft werde.

Der Kreistag von Havelland hatte kurz zuvor einen Grundsatzbeschluss für die Errichtung einer Bioabfallvergärungsanlage bei Schwanebeck verabschiedet.

Vergärungsdebatte läuft seit 2016

Über eine Vergärung der Potsdamer Bioabfälle zur Energiegewinnung wird bereits seit 2016 diskutiert. Damals hatte die Stadt in Umsetzung der Brandenburger Bioabfallstrategie flächendeckend Biotonnen eingeführt. Bislang wird der Bioabfall kompostiert. Der Betrieb eine Umwelt-effizienteren Bioabfallvergärungsanlage rechnet sich erst ab 20.000 Tonnen jährlich.

Proteste in Satzkorn und Michendorf

Erste Potsdamer Pläne für die Errichtung einer solchen Anlage bei Satzkorn und Marquardt oder nahe Michendorf an der Fresdorfer Heide scheiterten an Anwohnerprotesten.

Die über die Biotonne gesammelten Mengen in Potsdam stiegen konnten von 6.5 Tonnen im Jahr 2016 (38,7 Kilogramm je Einwohner) auf 8.98 Tonnen im Jahr 2021 (50 Kilogramm je Einwohner).

Von Volker Oelschläger