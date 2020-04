Bisher kein Trend zum „Geburtentourismus“ bei schwangeren Potsdamerinnen

Berlin/Brandenburg/H./Nauen

Trotz Angehörigen-Verboten in Potsdamer Kreißsälen und dem Aufnahmestopp im Klinikum Ernst von Bergmann haben Krankenhäuser im Umland wider Erwarten bisher keinen großen Andrang von schwangeren Potsdamerinnen festgestellt.

„Von einem ’ Geburtentourismus’ kann in unseren Häusern noch keine Rede sein“, erklärt Babette Dietrich von den Havelland Kliniken in Nauen. Allerdings sei im Nauener Kreißsaal ein „moderater Anstieg“ der Anfragen von Schwangeren aus Potsdam zu bemerken. „Falls all diese Frauen real zur Entbindung kommen, würde sich das ab Mai in der Statistik des Kreißsaals niederschlagen“, sagt die Kliniksprecherin.

Anzeige

Eine Obergrenze für Geburten sei derzeit noch nicht im Gespräch. „Wir können die Havelländischen Familien gut versorgen und freuen uns ebenso über Mütter aus Potsdam und weiteren benachbarten Regionen, die bei uns in den Havelland Kliniken entbinden“, so Dietrich.

Weitere MAZ+ Artikel

„ Geburtentourismus hatten wir befürchtet“

Auch im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin-Kladow hatte man sich bereits auf werdende Mütter aus Potsdam und Umgebung eingestellt. „ Geburtentourismus haben wir befürchtet, stellen ihn aber nicht fest“, erklärt Dagmar Kölbel, die Oberärztin in der Geburtshilfe-Station des Krankenhauses.

Als in Potsdam das Kreißsaal-Verbot für Angehörige ausgesprochen wurde, habe es mehrere Anfragen gegeben. „Das hat sich aber nach der ersten großen Verunsicherung gelegt“, sagt Kölbel. Die meisten Betten der Station würden nun für Eltern aus der außerklinischen Geburtshilfe freigehalten, also etwa für Mütter, die ihr Kind zu Hause zur Welt bringen.

Lieber nähere Krankenhäuser nutzen

Im Städtischen Klinikum Brandenburg bleibe die Situation laut Sprecher Björn Saeger ruhig. „Anfang März kamen vermehrt Anfragen“, sagt er. Dieser Trend habe sich aber wieder gelegt. Viele Betten seien auch gar nicht mehr frei: „Wir sind schon jetzt gut ausgelastet mit Geburten.“

Ohnehin rate das Klinikum davon ab, kurz vor der Geburt weite Strecken zu legen und quer durchs Land zu reisen, so Saeger. Wer das Risiko für sich selbst und das ungeborene Kind gering halten will, sollte stattdessen das nächstmögliche Krankenhaus aufsuchen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Hannah Rüdiger