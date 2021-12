Potsdam

Etwa 3000 Impfungen sind an den neu eröffneten städtischen Stellen in Potsdam in der zurückliegenden Woche verabreicht worden. Mehr als 1200 davon in der Metropolis- und rund 1800 in der Schinkelhalle, wie die Stadtverwaltung am Sonntag auf Nachfrage mitteilte. Nach Rathaus-Angaben haben sich mit Abstand die meisten Impfwilligen boostern lassen – prozentual machen sie 91 Prozent der Geimpften in dieser Woche aus. Sieben Prozent von ihnen haben sich das erste Mal piksen lassen, zwei Prozent kamen für die Zweitimpfung. Am Mittwoch war das Zentrum in der Schinkelhalle eröffnet worden und am Freitag in der Metropolishalle. Wöchentlich sollen beide zusammen künftig 6600 Impfungen abdecken.

Stadt schießt Millionen vor

Aufbau und Betrieb der Impfkampagne kosten die Stadt einen Millionenbetrag, für den sie in Vorleistung geht. Darüber berichteten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“. Laut einem Beschluss, der im nicht-öffentlichen Teil des Hauptausschusses behandelt wurde, sei bis Ende April mit Gesamtkosten von rund 6,82 Millionen Euro zu rechnen. Darunter fallen Mietkosten für die Hallen, die Bezahlung des Betreibers der Impfzentren sowie die Ärzte. Enthalten sind aber auch Kosten für zusätzliche mobile Impfaktionen und zwei Impfstrecken in der Heinrich-Heine-Klinik. Das brandenburgische Gesundheitsministerium soll die Aufwendungen laut Beschluss übernehmen.

Inzidenz ist gesunken

Ab kommender Woche soll, wie berichtet, feststehen, wann Kinder ab fünf Jahren in den Zentren geimpft werden können. Bisher ist das noch nicht möglich. Die Stadtverwaltung weist außerdem ausdrücklich darauf hin, dass Boosterimpfungen erst verabreicht werden können, wenn die letzte Gabe mindestens fünf Monate zurückliegt. Damit folge sie der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist am Wochenende gesunken. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert am Sonntag mit 331,7 an (Freitag: 351,4). Insgesamt kamen am Samstag und Sonntag 149 neue Corona-Fälle für die Landeshauptstadt hinzu, womit nun seit Pandemie-Beginn insgesamt 12.416 Infektionen nachgewiesen worden sind. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Inzidenz nach wie vor am höchsten – bei den Fünf- bis 14-Jährigen beträgt sie derzeit 919,3.

Von Luise Fröhlich