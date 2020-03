Potsdam ist ein „sicherer Hafen“ und will unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten helfen, die an der griechisch-türkischen Grenze festsitzen. Jetzt appelliert die Stadtverordnetenversammlung an die Bundesregierung. Sie fordert, für die Kinder sofort die Grenze zu öffnen – und bietet konkrete Hilfe.