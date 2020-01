Menschen aus ganz Deutschland wollen blinde Potsdamer Hündin adoptieren

Potsdam

Allein, ohne Orientierung und ohne Chip lief eine blonde und sehr junge Pudel-Dudel-Hündin in Fichtenwalde umher. Eine Autofahrerin fand sie, nahm sie mit und übergab sie der Tierrettung Potsdam. Die Hündin ist um die acht Wochen alt, vermutet Kathleen Wiggert von der Tierrettung. „Und zuckersüß, sehr freundlich und dem Menschen zugewandt. Wir haben sie Heidi getauft und sie kommt sofort angelaufen, wenn man sie bei ihrem Namen ruft.“

Heidi braucht erst vollen Tollwut-Schutz

Entgegen erster Berichte ist der Welpe noch nicht frei zur Vermittlung. „Wir warten weiterhin darauf, dass sich der ursprüngliche Besitzer meldet“, sagt Wiggert. „Aber Heidi muss nun vor allem erst einmal geimpft werden und noch 28 Tage in Quarantäne bleiben.“ Denn sollte sich der Besitzer nicht melden, „dürfen wir Heidi erst vermitteln, wenn wir garantieren können, dass sie den vollen Tollwut-Schutz hat.“

Nach ersten Medienberichten steht Wiggerts Telefon nicht mehr still. „Wir haben, wie ich erwartet habe, bisher keine sachdienlichen Hinweise auf die Herkunft des Welpen bekommen“, erzählt Wiggert. Stattdessen rufen die Menschen aus einem anderen Grund an: „Leute aus ganz Deutschland melden sich und wollen Heidi adoptieren und sofort abholen“, sagt Wiggert. Dabei wäre ihr lieb, wenn sich so viele Menschen auch für die anderen bedürftigen Tiere interessieren würden. „Ich habe die Heidi total gerne, aber wir haben so viele anderen super liebe Hunde. Warum interessieren sich die Menschen nicht für sie?“

Überzüchtung machte Heidi blind

Heidi ist blind, weil sie überzüchtet wurde. In ersten Berichten hieß es, dass ihr die Augäpfel fehlten. Das ist nicht korrekt. „Die Netzhäute sind über die Linsen gewachsen“, sagt Wiggert. Sollte es soweit sein und ein neues Zuhause ist gefunden, legt Wiggert den neuen Besitzern eindringlich ans Herz: „Halter von blinden Hunden sollten sehr bodenständig und beständig sein. Diese Hunde brauchen einen verlässlichen Tagesrhythmus und Gewohnheiten, die sich nicht ändern. Etwa Wege, die sie laufen.“

Nun bekommt Heidi aber erstmal bei der Tierrettung Potsdam einen beständigen Alltag: Viel leckeres Futter und zahllose Knuddeleinheiten.

Lesen Sie dazu auch:

Von Annika Jensen