Potsdam

Am Mittwoch, 21. April 2021, ist es wieder soweit: Die Polizei führt in Potsdam einen „Blitzermarathon“ durch. Ab 0.01 Uhr müssen Autofahrer verstärkt mit Anhaltekontrollen durch die Polizei sowie extra aufgestellten Blitzgeräten rechnen.

Wo genau die Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden, wollte die Polizei vor der Aktion nicht bekanntgeben. Es werden aber verstärkt „schützungswürdige Straßen“, also Bereiche vor Kitas, Schulen, Senioren- und Pflegeheimen kontrolliert, teilte die Polizei Brandenburg mit. Über den Tag verteilt könnten in Potsdam und dem Umland bis zu zehn Kontrollstellen eingerichtet werden, ergänzte Oliver Bergholz, Pressesprecher der Polizeidirektion West auf Nachfrage.

Stefanie Klaus, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Brandenburg betonte gegenüber der MAZ, dass der Blitzermarathon in erster Linie dazu da sei, den Autofahrern „bewusst zu machen, dass zu schnelles Fahren tödlich enden kann.“

Im vergangenen Jahr 2020 kamen in Brandenburg 140 Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Fast die Hälfte (64) dieser Verkehrstoten ist auf einen Unfall durch überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen.

Aufgrund der Corona-Pandemie beteiligte sich die Polizei in Brandenburg im vergangenen Jahr nicht am 24-stündigen Blitzermarathons. Im Jahr 2019 ertappte die Polizei allein in Potsdam 77 Temposünder. 

Kontrollen in ganz Europa

Offiziell nennt sich die Verkehrssicherheitsaktion „Speed-Marathon“ und findet am gleichen Tag in ganz Europa statt. 24 Stunden lang wird die Polizei am Mittwoch innerhalb und außerhalb von Ortschaften, auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie auf Autobahnen wird die Einhaltung des Tempolimits überwachen.

Von MAZonline