Innenstadt

Die Zeitkapsel, die am Montag in der Tiefgarage des Blocks III an der Nikolaikirche einbetoniert worden ist, wird vielleicht nie wieder zum Vorschein kommen. Falls doch, so wird sie von einer Grundsteinlegung inmitten der Corona-Pandemie erzählen. Neben Münzen, Zeitungen und Bauplänen steckt auch eine FFP2-Maske darin.

Vorstand Bodo Jablonowski: „Ich stehe als Potsdamer Junge hier“

Bodo Jablonowski, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Karl Marx hat sie hineingetan angesichts des Meilensteins auf der Baustelle. Er sprach als Vertreter der insgesamt sechs Bauherren, die den Block mit insgesamt 14 Neubauten zwischen Stadtschloss, Nikolaikirche und Friedrich-Ebert-Straße errichten. Bis Ende 2023 soll das Karree fertig sein, noch stehen gerade erst einige Kellerwände.

In der Grube drehen sich die Kräne. Quelle: Bernd Gartenschläger

Am Montag dominierten Sand, Sonne und ein Schluck Sekt angesichts des erfolgreichen Starts bei der Umsetzung des Großprojekts. Jablonowski erinnerte sich weit zurück. „Ich stehe als Potsdamer Junge hier“, sagte er, der 1960 geboren wurde und wenige Meter entfernt in der Wilhelm-Staab-Straße aufwuchs. Wo heute der Block III entsteht, war der Alte Markt von Trümmerbergen gesäumt, die er bei Strafe nicht erklimmen durfte.

50 Jahre später war er „skeptisch, ob es richtig ist, Gebäude aus einer anderen gesellschaftlichen Zeit gegen neue nach historischem Vorbild und dem alten Stadtgrundriss zu ersetzen.“ Mittlerweile sei überzeugt, dass man das Leitbautenkonzept für die Mitte nicht infrage stellen könne. Nach der Skepsis folgte die Bewerbung auf mehrere Baulose: „Mitmachen war angesagt.“

Bodo Jablonowski bei der Grundsteinlegung. Quelle: Bernd Gartenschläger

PWG 1956 investiert 37 Millionen Euro, Karl Marx über 19 Millionen Euro

Rund achtzig Prozent der Baumasse des Karrees bauen die zwei Genossenschaften „Karl Marx“ und PWG 1956. Während die Karl Marx rund 19,3 Millionen Euro investiert, sind es bei der PWG 1956 stolze 37 Millionen Euro, wie die Vorstände der MAZ verrieten. „Es ist gut, dass wir 30 Jahre nach der Wende dazu in der Lage sind“, so Jablonowski. Allein die Vergabe der Grundstücke zum Festpreis nach inhaltlichen Kriterien habe die Teilnahme der Genossenschaften am Verfahren gesichert. Sie bauen nun einerseits Sozialwohnungen, andererseits „mietpreisgedämpfte“ Wohnungen, deren Mieten zehn Prozent unter dem ortsüblichen Potsdamer Mietspiegel liegen.

Tag der offenen Tür im Block III noch vor dem Richtfest

Schon in einem Jahr soll das Richtfest gefeiert werden – und zwischendurch, so die Bitte von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bei der Grundsteinlegung an die Bauherren, könnte man auch die Potsdamer noch bei einem „Tag der offenen Tür“ einmal etwas näher an die Baustelle heranlassen.

Zuschauen vom Rand der Baugrube. Quelle: Bernd Gartenschläger

Denn so wie Bodo Jablonowski etwas zu erzählen hatte, gehe es auch vielen anderen Potsdamern, deren Geschichten man „konservieren“ sollte. „Wir dürfen nicht vergessen: Dass wir hier in der Baugrube stehen, ist nur dem Engagement von Potsdamern zu verdanken“, so Schubert. Diese hätten sich seit 30 Jahren für die Wiedergewinnung der Potsdamer Mitte eingesetzt.

Matthias Pludra, dessen Genossenschaft PWG 1956 den Löwenanteil im Block III stemmt, zitierte beim Verschließen der Zeitkapsel auch den Baumeister Karl Friedrich Schinkel. Der soll über Architektur gesagt haben, dass man der Welt des Bekannten stets eine Nuance hinzufügen solle. In Potsdams Mitte ist das bei allem Streit um die Fassaden, die erst 2023 endgültig beurteilt werden können, dennoch schon heute gelungen. Und zwar mit einer Nuance, die für unsere Gegenwart spricht: einer FFP2-Maske in der Zeitkapsel.

Von Peter Degener