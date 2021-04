Innenstadt

Kritik am Vorbereitungsstand für einen durchgängigen Uferweg von der Neustädter Havelbucht bis zum Hafen der Weißen Flotte übt Ralf Jäkel (Linke). Wie berichtet, hatten Prüfungen der Verwaltung ergeben, dass ein Bebauungsplan für die Öffnung des blockierten Abschnitts im Uferbereich der Gartenkolonie Am Hinzenberg nicht erforderlich sei.

Gespräche mit Eigentümern und Pächtern

Angekündigt wurde in einer Mitteilung für die Stadtverordneten zudem, dass noch in der ersten Jahreshälfte 2021 „Gespräche mit den betroffenen Eigentümern und Pächtern zur Grundstücksnutzung und zur Anpassung der Verträge“ aufgenommen würden.

Jäkel kritisiert, dass in der Mitteilung keine verbindlichen Angaben zur Finanzierung gemacht würden. Wie berichtet, rechnet die Stadt mit Planungs- und Baukosten von insgesamt 570.000 Euro.

Realisierung „unter Finanzierungsvorbehalt“

Eine Realisierung ist laut Mitteilung allerdings „abhängig von der Berücksichtigung in den Haushaltsplanungen“ für die Jahre ab 2022, von der „Prioritätensetzung“ sowie den „notwendigen Haushaltsbeschlüssen“, so das Rathaus, und bleibe damit „unter Finanzierungsvorbehalt“.

Diese Mitteilung widerspreche dem Wortlaut des im Dezember 2020 auf Antrag der Linken verabschiedeten Stadtverordnetenbeschluss, so Jäkel, nach dem die nötigen „in den Verwaltungsentwurf des nächsten Haushaltes einzustellen“ seien. Er erwarte deshalb, so der Politiker am Freitag zur MAZ, dass die Verwaltung die Mittel in der Haushaltsplanung für 2022 berücksichtigt.

Öffnung schon 2001 beschlossen

Die Öffnung der Uferpartie zwischen dem Stadthafen und dem Wasserzugang der Dortustraße mit Blick zu den Planitz-Inseln beschäftigt die Stadtpolitik bereits seit vielen Jahren. Beschlossen wurde die Erschließung des Abschnitts bereits 2001 mit der Uferkonzeption für Potsdam.

Umgesetzt wurde danach zunächst ein erster Teilabschnitt zwischen Neustädter Havelbucht und Dortustraße, der allerdings mit Treppenaufgängen zur Bahnbrücke nicht barrierefrei ist. Mittelfristig soll auch der geplante Radschnellweg vom Hauptbahnhof nach Werder hier entlang geführt werden.

„Seit Jahren“, so hieß es in der Begründung des jüngsten Antrags der Linken, „schleppen wir dieses für viele Potsdamer Bürger wichtige Anliegen aus dem Uferkonzept der Stadt ohne greifbare Fortschritte hinter uns her. Es gibt attraktive Uferwege vom Luftschiffhafen bis zur Neustädter Havelbucht. Dort enden sie in Sackgassen.“

Von Volker Oelschläger