Babelsberg

Die Band East Blues Experience um den Gitarristen und Sänger Peter Schmidt beteiligt sich mit einer Benefiz-Gitarre für den Lindenpark an der Aktion „Rettet die Clubs“.

Wie habt ihr von der Aktion erfahren und warum seid ihr dabei?

Peter Schmidt: Erfahren haben wir davon durch Rengo Wunderlich, der Konzerte im Lindenpark und im Club Charlotte organisiert. In Berlin gab es die Aktion ja schon ein paar Tage vorher, nun wird sie nach Brandenburg und Potsdam ausgeweitet. Rengo musste uns nicht überzeugen. Und als der Lindenpark als Ort der Hilfe benannt wurde, für uns gemeinsam mit Keimzeit und Subway to Sally, da war einmal mehr klar, dass wir das gerne unterstützen. Schließlich: Wir sind ja selbst Betroffene.

Welche Beziehung hast du persönlich zum Lindenpark? Erinnerst du dich noch an die ersten Konzerte deiner Bands Handarbeit und später East Blues Experience in dem Babelsberger Club?

Peter Schmidt mit East Blues Experience 2008 auf der Lustgartenbühne beim Stadtwerkefestval. Quelle: Detlev Scheerbarth

Meine Beziehung zum Lindenpark war viele Jahre sogar sehr eng. Ich habe 22 Jahre gleich nebenan gewohnt. Ich sag mal, so 50 Meter daneben. Und ich habe dann wirklich alles mitbekommen, was im Lindenpark je stattgefunden hat, wenn ich zu Hause war. Ich habe früher selbst ein Probezentrum geleitet dort – in den 1980er Jahren schon. Und auch unser erster Auftritt mit Handarbeit war drei Jahre nach Bandgründung tatsächlich zur Einstufung 1984 im Lindenpark. Die Einstufung war in der DDR Voraussetzung für die Arbeit als Musiker.

Und East Blues Experience?

Wir haben mit der Band im nagelneuen JWD im Lindenpark-Garten und im Lindenpark-Keller geprobt und als Dankeschön Konzerte gegeben. Das war ganz am Anfang von East Blues Experience, also 1991.

Was unterscheidet den Lindenpark von anderen Clubs?

Das ist wirklich eine schwierige Frage für mich, weil ich da heimatbelastet bin. Ich bin 1984 aus Berlin nach Babelsberg gezogen. Seitdem kenne ich den Lindenpark.

Damals gab es noch weiß gedeckte Tische im Saal.

So sieht‘s aus. Es gab Tischdecken. Und ich habe erlebt, wie der Bus reingefahren wurde.

Der legendäre Doppeldecker, der fast 20 Jahre aus der Seitenwand ragte?

Einfahrt des Doppeldecker-Busses im Dezember 1990. Quelle: Christel Köster

Genau der. Ich habe das vom Balkon auf der anderen Straßenseite aus mit angesehen. Ich kannte ja auch den Lindenpark-Designer Jörg Hafemeister ganz gut, wir haben tolle Sachen zusammen gemacht. Und ich habe gedacht, was hat er denn jetzt gemacht? Da kam der Bus auf so einem russischen Laster. Sie haben diese Riesenkiste hin und her geschoben und dann in die Wand eingemauert. Das war natürlich was Besonderes.

Wie war dein Verhältnis zur Belegschaft?

Der Lindenpark im April 1995 mit dem aus der Wand ragenden Bus. Quelle: Matthias Littwin

Ich habe immer gute Beziehungen zum Lindenpark gehabt. Sowieso zu Monika, damals Abendrot, später Keilholz, der langjährigen Chefin. Und zu Janko, der den ganzen Kneipentrakt gemacht hat. Die Namen fallen mir jetzt gerade ein nach all den Jahren. Wir waren wirklich in Freundschaft verbunden, was das Haus betrifft. Das Engagement der Mitarbeiter, die alle wussten, dass sie nicht in einer Wurstbude arbeiten, sondern was mit Kultur zu tun haben, das fand ich sehr wohltuend. Die wussten einfach, dass Musiker eine Delle in der Bimbel haben. Und dass wir gemeinsam drei Säulen sind: Veranstalter, Musiker und Publikum.

Ihr wart über all die Jahre regelmäßig in Potsdam. Wann habt ihr zum bisher letzten Mal im Lindenpark gespielt?

Im Januar 2020, kurz vor dem ersten Lockdown.

Wie seid ihr als Band bisher durch die Pandemie gekommen?

Gute Frage. Ich hatte das letzte reguläre Konzert mit East Blues Experience vor einem Jahr in Lichtentanne in Sachsen. Einen Tag vorher haben wir in Dresden gespielt. Dresden, Lichtentanne, dann war Ruhe. Nun machen wir Musik zu Hause und telefonieren öfter mal. Ich habe einen Haufen neue Songs geschrieben.

Aber es gibt auch eine Menge Unterstützung. Ich bin überwältigt von der Wertschätzung und von der Spendenbereitschaft vieler Menschen. Die wissen natürlich, dass wir nicht einfach Hartz IV beantragen können, was gar nicht ehrenrührig wäre. Aber es wird ein bisschen albern, wenn sie auf dem Amt zuerst fragen, ob man zu Hause noch irgendwelche Werte hat. Wir haben alle unsere Instrumente, alles sehr wertvolle Teile, Unikate. Aber das sind unsere Werkzeuge. Die können wir nicht weggeben.

Lesen Sie auch: Die Geburtsstunde der Freien Szene in Potsdam

Wie überlebt man als Berufsmusiker ohne Auftritte vor Publikum?

Ich habe einmal ein Konzert im Internet gegeben. Da haben viele Leute zugeschaut, und die spenden dann eben. Von zehn oder 15 bis 500 Euro. Aus den USA habe ich ein paar Mal 500 Dollar gekriegt. Auf der anderen Seite – man verbraucht ja auch nichts. Du sitzt hier in der Hütte und spielst Gitarre. Ich lerne also gerade richtig Gitarre spielen. Das macht auch Spaß.

Das ist jetzt aber Ironie!

Nicht nur. Du hast Zeit, Sachen zu spielen oder auszuprobieren, die man immer schon mal machen wollte, zu denen man aber nie gekommen ist. Dinge, die eine Regelmäßigkeit von zwei oder drei Monaten brauchen. Und so rede ich mir eben ein, dass es auch was Positives hat.

Wie viele Konzerte musstet ihr im vergangenen Jahr absagen?

38 Muggen sind bei mir ausgefallen. Hinzu kommen die von diesem Jahr, denn wir hatten ja schon wieder eine Tour zusammen für Februar und März. Hinzu kommen die Muggen, die man noch zwischendurch bekommen hätte.

Wann habt ihr das nächste Konzert, das möglicherweise stattfinden könnte?

Noch nicht abgesagt ist der 16. April im Kesselhaus in Berlin. Aber da haben wir auch schon zwei Ausweichtermine. Gott sei Dank arbeitet man mit Menschen zusammen auf der Veranstalterseite, die genau wissen, worum es geht. Die Verhandlungen werden mit sehr viel Vernunft und gegenseitigem Verständnis durchgeführt.

Was meinst du, was bleibt nach der Pandemie?

Abschiedskonzert von East Blues Experience vor ihrer zeitweiligen Auflösung im Oktober 2004 im Lindenpark. Quelle: Joachim Liebe

Ich denke, dass sich das Leben danach grundsätzlich neu ordnen wird. Es sind so viele eigenartige Sachen passiert, was den Respekt voreinander betrifft. Es gab in diesem ersten Jahr der Pandemie einen Offenbarungseid im wahrsten Sinne des Wortes, was den Wert vom Kultur betrifft. Ich freue mich, dass so viele Leute gespendet haben, die selbst nicht viel haben. Das ist eine tolle Gemeinschaft. Aber der Staat begegnet der Kultur mit einer solchen Missachtung! Ich sag es mal so: Aus physiologischen Gründen musst du ne Stulle essen. Aus psychologischen Gründen brauchst du Kultur, also auch Musik. Wenn du nur Brot frisst, dann kannst du auch der Hund sein, den du gerade noch gefüttert hast. Das ist dann völlig Wurst. Aber Kultur ist auch ein Wirtschaftsfaktor – und damit meine ich nicht nur die Gaukler auf der Bühne, sondern alle, die damit zu tun haben. Vom Bühnenarbeiter bis zum Bierzapfer.

Von Volker Oelschläger