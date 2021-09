Im Mai 2020, mitten im Lockdown, hat in Potsdam ein neues Blumengeschäft geöffnet. Die Inhaber, die auch in Babelsberg einen Laden betreiben, hatten sich schon lange in das Objekt in der Jägerstraße verliebt, „das mit seiner historischen Architektur und seiner Größe genau unsere Vorstellungen erfüllte“.