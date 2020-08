Innenstadt

Offenbar in privater Wut hat ein 17-Jähriger am nächtlichen Samstagmorgen mit der bloßen Faust eine Schaufensterscheibe in der Hebbelstraße eingeschlagen. Das meldete ein benachbarter Barbetreiber der Polizei. Die Tat passierte zwischen 1 und 1.30 Uhr; der Täter blieb zunächst unauffindbar. Doch der Barbesitzer hatte beobachtet, dass der Mann sich verletzt hatte, und die Beamten entdeckten eine Blutspur, die sie direkt zum städtischen Klinikum führte.

In der Rettungsstelle trafen sie auf einen betrunkenen jungen Mann mit einer blutenden Handverletzung. Der Potsdamer räumte die Tat ein und nannte als Motiv privaten Ärger.

Vor Ort erfolgte eine polizeiliche Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung. Es wurden in diesem Rahmen Spuren gesichert.

Von maz-online/ rai