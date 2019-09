Schlaatz

Eine Blutspur hat die Polizei am Sonntag kurz vor Mitternacht zu einem Verletzten geführt. Vor einem Mehrfamilienhaus im Schlaatz hatte es zuvor eine Auseinandersetzung gegeben. Danach zog sich die Spur bis zu einer Wohnung in dem Block. Nachdem Zeugen die Polizei wegen schwerer Körperverletzung herbeigerufenen hatten, folgten die Beamten der Spur. Der Wohnungsinhaber öffnete ihnen die Tür, er war tatsächlich am Arm verletzt. Rettungskräfte versorgten den 37-Jährigen und brachten ihn danach ins Krankenhaus.

Angreifer geflüchtet

Laut Zeugen hatte sich ein Nachbar durch den Lärm aus der Wohnung des späteren Opfers gestört fühlte. Im Streit zog der Nachbar ein Messer. Beim Versuch, dem Mann das Messer abzunehmen, erlitt der 37-Jährige die Verletzung. Der Angreifer floh.

