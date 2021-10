Potsdam

Um die 3000 Seiten in den Prozessakten, 43 Zeugen, zehn Verhandlungstage: Ab morgen muss sich vor dem Landgericht Potsdam die Frau verantworten, die am Abend des 28. April im Oberlinhaus vier Menschen mit Behinderungen, die sich in ihrer Obhut befanden, getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt haben soll. Alles zum Prozess auf einen Blick:

Wie lautet die Anklage?

Die Tat löste Trauer und Entsetzen aus. Quelle: Soeren Stache/dpa

Die Anklage lautet auf Mord in vier Fällen sowie auf versuchten Mord in drei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Ines R. soll im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit zunächst zwei Bewohner gewürgt und dann „ein mitgebrachtes Messer“ geholt und vier Bewohnern die Kehle durchtrennt haben. Einer weiteren Bewohnerin soll sie ebenfalls eine tiefe Schnittverletzung im Halsbereich beigebracht haben – die Frau überlebte.

Wer ist die Beschuldigte?

Ines R. (52) hat mehr als 30 Jahre für das Oberlinhaus gearbeitet. Sie ist verheiratet und Mutter, lebte bis zu ihrer Festnahme mit der Familie in Potsdam. Seit vielen Jahren – dem Vernehmen nach seit der Jugend – soll Ines R. an einer psychischen Erkrankung leiden und auch in Behandlung gewesen sein. Sie ist seit dem 29. April in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Dort hat sie sich im Sommer einer Sachverständigen anvertraut. Deren vorläufiges Gutachten bescheinigt, dass Ines R. zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig war.

Wer sind die Opfer?

Martina W. (31), Christian S. (35), Lucille H. (42) und Andreas K. (56) sind am Abend des 28. April auf der dritten Etage, der so genannten Wohnpflege, im Thusnelda-von-Saldern-Haus gestorben. Eine Mitbewohnerin (43) überlebte schwer verletzt. Einige der Opfer waren seit der Kindheit im Oberlinhaus zu Hause. In der Wohnpflege leben vorwiegend jüngere Erwachsene mit schweren fortschreitenden Erkrankungen, mit schweren Behinderungen und hohem Pflegebedarf.

Wer verhandelt?

Die Verhandlung findet in Saal 8 des Justizzentrums statt – hier der Blick vom Zeugenstand zur Richterbank. Quelle: Julius Frick

Verhandelt wird vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam. Der Kammer gehören drei Berufsrichter und zwei Schöffen an. Das Landgericht verfügt über insgesamt sechs Große und zwei Kleine Strafkammern. Hinzu kommen zehn Zivilkammern, zwei Kammern für Handelssachen, eine Strafvollstreckungs- und eine Kammer für Rehabilitierungssachen sowie eine Kammer für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigungssachen. Eine Große Strafkammer ist für besonders schwere Straftaten zuständig, bei denen mehr als vier Jahre Freiheitsstrafe oder bestimmte Maßregeln wie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder Sicherungsverwahrung zu erwarten sind. Die 1. Große Strafkammer ist zudem eine Schwurgerichtskammer – eine solche ist zuständig, wenn die angeklagte Person ein Verbrechen begangen hat, bei dem das Opfer getötet werden sollte oder zu Tode gekommen ist.

Wer sind die herausragenden Köpfe im Prozess?

Theodor Horstkötter (60) ist seit 1995 Richter am Potsdamer Landgericht und seit Anfang 2016 Vorsitzender der 1. Großen Strafkammer. Er gilt als einfühlsam, aber bestimmt und hat unter anderem den Prozess gegen Silvio S., den Mörder der Jungen Elias (6) und Mohamed (4) geleit. Maria Stiller vertritt die Staatsanwaltschaft, sie ist zugleich Verfasserin der Anklage. Die Angehörigen eines Todesopfers treten als Nebenkläger auf. Die Verteidigung hat der Potsdamer Rechtsanwalt Henry Timm (59) übernommen. Besonderheit: Timm ist kein ausgewiesener Strafverteidiger. Er selbst bezeichnet sich als „Generalist“, der sich mit der Lösung von rechtlichen Problemen zu allen Rechtsgebieten beschäftigt. Den Prozess begleiten mehrere Sachverständige auf dem Gebiet der Rechtsmedizin und die psychiatrische Sachverständige, die mit der Beschuldigten bereits Gespräche geführt und das vorläufige Gutachten erstattet hat.

Wer darf in den Saal?

Der Zugang für Zuhörer ist zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus auf 16 Sitzplätze begrenzt. Davon sind zehn für akkreditierte Medienvertreter reserviert, sechs stehen der Allgemeinheit zur Verfügung. Vor dem Saal wird ähnlich wie an Flughäfen eine Sicherheitsschleuse eingerichtet. Alle Zuhörer müssen sich dort ausweisen. Zudem sind die Sicherheitskräfte angewiesen, alle Zuhörer und deren Taschen auf Waffen, gefährliche Werkzeuge, Wurfgeschosse und sonstige zur Störung der Verhandlung geeignete Gegenstände zu durchsuchen – solche Gegenstände sind bei Gericht ohnehin untersagt.

Was sagt das Oberlinhaus?

Das Oberlinhaus ist ein diakonisches Unternehmen mit langer Tradition. In diesem Herbst begeht der gleichnamige Verein sein 150. Jubiläum. Quelle: Julius Frick

Dass das Strafverfahren ein halbes Jahr nach der Bluttat stattfindet – also recht zügig – hat das Oberlinhaus „mit Erleichterung“ aufgenommen. „Ich bin froh, dass der Prozess nun beginnt“, sagte Matthias Fichtmüller, der Theologische Vorstand, der MAZ. Er habe vollstes Vertrauen in das Gericht. „Es ist gut, wenn gründlich recherchiert worden ist, und es ist gut, dass der Termin jetzt feststeht“, sagte Fichtmüller dem Evangelischen Pressedienst (epd). Er sei sich „absolut sicher, dass Ermittlungsbehörden und Gericht ihre Arbeit gut machen“. Man habe sich im Oberlinhaus im vergangenen halben Jahr auf die Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitenden konzentriert und werde das auch in Zukunft machen, sagte Fichtmüller: „Wir werden den Prozess nicht in der ersten Reihe mitverfolgen, wir haben andere Aufgaben.“

Wird das Oberlinhaus eine Schadensersatzklage erheben?

Nein. Matthias Fichtmüller erklärt:: „Mit der Tat am 28. April durch eine Mitarbeiterin sind dem Oberlinhaus hohe Kosten entstanden. Wir wollen jedoch keine Schadensersatzforderung gegenüber der Beschuldigten geltend machen, denn das würde der Familie der Beschuldigten noch mehr Last und Kummer aufbürden.“ Nichtsdestotrotz hält das Oberlinhaus an der Kündigung der Beschuldigten fest. Nach MAZ-Informationen hat das diakonische Unternehmen der Pflegerin doppelt gekündigt: einmal verhaltens-, einmal personenbedingt. Die erste Kündigung war vier Tage, nachdem die Beschuldigte der Haftrichterin vorgeführt und in die Psychiatrie überstellt worden war, erfolgt; die zweite drei Wochen nach der Tat. Dagegen wehrt sich die Beschuldigte. Das Arbeitsgericht Potsdam setzte das Kündigungsschutzverfahren zwischenzeitlich mit der Begründung aus, es wolle auf den Ausgang des Strafprozesses warten, muss es nun aber auf Geheiß des Landesarbeitsgerichts doch fortführen.

Was passiert am ersten Verhandlungstag?

Nachdem Richter Theodor Horstkötter die Hauptverhandlung eröffnet hat, verliest Staatsanwältin Maria Stiller die Anklageschrift. Danach hat die Beschuldigte Gelegenheit, etwas zu den Vorwürfen und zu ihrer Person zu sagen. „Ob sich meine Mandantin im ersten Hauptverhandlungstermin äußern wird, ist offen, da ihre Tagesform hierfür entscheidend ist und abgewartet werden muss“, teilt Verteidiger Henry Timm mit. Für den ersten Verhandlungstag sind zudem drei Polizisten als Zeugen geladen.

