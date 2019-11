Ein Hotel für Langzeitgäste: Am Bahnhof Charlottenhof entsteht ein Boarding-Haus

Brandenburger Vorstadt

Direkt neben dem Bahnhof Charlottenhof klafft eine tiefe Baugrube – dort entsteht derzeit das Apartment-Hotel „ Zeppelin“, ein neues Boarding-Haus für Langzeitgäste der Stadt.

Mit dicken Querstreben werden die Wände zur Zeppelinstraße, zur benachbarten Brandwand und zu einer denkmalgeschützten Backsteinmauer abgestützt.

Nach langen Vorarbeiten wird in wenigen Tagen die Grundsteinlegung gefeiert. „Die insbesondere zum Schutz der angrenzenden Denkmäler schwierige und aufwendige Baugrube ist nun fast fertiggestellt“, sagt Architekt Norbert Hemprich.

Die Baugrube ist fast fertig. Nun beginnt der Hochbau am Bahnhof Charlottenhof. Quelle: Varvara Smirnova

Zitate des Backstein-Expressionismus der Zwanziger

Gemeinsam mit der Architektin Julia Tophof hat Hemprich das Haus entworfen. „Wir haben eine umfangreiche Erkundung des Umfelds bis zum Luftschiffhafen durchgeführt und uns am Backstein-Expressionismus orientiert“, sagt er. Gestalterische Ideen des Stadtarchitekten Reinhold Mohr aus den 1920er Jahren – etwa am Stadion Luftschiffhafen – werden nun wiederbelebt. Die Fassade des Neubaus ist aufwendig.

Entwurf wurde schon 2013 im Gestaltungsrat gelobt

„Es handelt sich um eine Kristallstruktur in Backstein mit Naturstein um die Fenster“, so Hemprich. Die ungewöhnliche Form deutet sich im Dachgeschoss zur Zeppelinstraße hin nur an. Im Hof und zur Schillerplatz-Siedlung zeigt sich die Architektur sehr lebhaft. Der Gestaltungsrat habe die Pläne schon 2013 „sehr gelobt“, sagt Hemprich. Auch die Baugenehmigung liegt bereits seit 2016 vor.

So soll das Apartment-Hotel „Zeppelin“ aussehen. Links befinden sich die denkmalgeschützte Schillerplatz-Siedlung und der Bahnhof Charlottenhof. Quelle: Stephen Weber

Es gab jedoch mehrfach Umplanungen, sodass erst im März mit dem Aushub der Baugrube begonnen werden konnte.

78 Apartments entstehen in dem Boarding-Haus

Nun sollen 78 Wohneinheiten entstehen. Größtenteils handelt es sich um Einzelzimmer, aber zum Schillerplatz hin sind auch einige Zwei- und Drei-Raum-Apartments vorgesehen. Die Zielgruppe seien Menschen, die mehrere Wochen oder Monate in Potsdam bleiben. Deshalb ist jedes Zimmer und jedes der Apartments mit einer Küche ausgestattet – im Zeppelinhotel versteckt sich ein klassisches Boardinghaus.

So zeigt sich das Hotel vom Schillerplatz aus. Die Hofseite hat eine besonders stark bewegte Struktur. Die Simulation zeigt einen früheren Farbentwurf. Quelle: Stephen Weber

Berliner Firma „Wertprojekt“ investiert 20 Millionen in den Bau

Hinter dem Hotelprojekt steht eine eigens gegründete Grundstücksgesellschaft, die wiederum zu dem Berliner Unternehmen Wertprojekt Wohn- und Gewerbebauten GmbH gehört. Sie investiert rund 20 Millionen Euro in den Bau.

Architekt Norbert Hemprich vom Architekturbüro Hemprich Tophof aus Berlin. Quelle: Hemprich Tophof

Laut Architekt Hemprich handelt es sich beim Konzept des Boardinghauses um einen „Prototypen für viele weitere solcher Hotels“, der dann auch in anderen Städten realisiert werden soll. Zu den Besonderheiten des Zeppelinhotels gehört eine Dachbegrünung und der Verzicht auf jegliche Dachaufbauten – das ist unter anderem der Nähe zum Weltkulturerbe geschuldet.

Größte Schwierigkeit – die Lage des Grundstücks

Die größte Schwierigkeit des Projekts sei die Lage des Grundstücks: „Wir liegen zwischen der Zeppelinstraße mit den Straßenbahnschienen und zwischen einer denkmalgeschützten Mauer am Schillerplatz und einer Brandwand. Die Gründung des Baus hat überproportional lange gedauert, weil wir wegen der Gleise nicht die Straße sperren können. Alles muss mit einem Autokran über die kleine Mauer hinweg gehoben werden“, so Hemprich. Nun soll alles allerdings sehr schnell gehen.

„Nachdem es uns gelungen ist ein leistungsfähiges Bauunternehmen zu binden, erwarten wir die Fertigstellung im Dezember 2020“, kündigt Hemprich an.

Der Kran für den Hochbau steht bereits. Quelle: Varvara Smirnova

Zwei Gewerbeeinheiten im Sockel – allerdings keine Hotelrestaurant

Dann werden auch zwei Gewerbeeinheiten im Sockelgeschoss vermietet sein, die dort neben der Lobby vorgesehen sind. Ein öffentliches Hotelrestaurant wird es aber nicht geben – „für eine gastronomische Vollküche ist die Haustechnik nicht ausgelegt“, sagt Architekt Norbert Hemprich.

Denn am Ende sollen die Bewohner des Langzeithotels schließlich selbst kochen.

Von Peter Degener