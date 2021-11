Brandenburger Vorstadt

Die Zeppelinstraße hat einen neuen Blickfang. Direkt neben der Eisenbahnbrücke am Bahnhof Charlottenhof sind die ersten Gerüste vom neuen Boardinghaus „Zeppelin“ entfernt worden. Roter holländischer Backstein und heller Naturstein leuchten. Die Form der Fassade ist hin und her „gefaltet“, wie der Architekt und Generalplaner Norbert Hemprich sagt.

Architektur inspiriert vom Expressionismus der Zwanziger

Vor allem im Hof zeigt sich diese Struktur, die zur Straße hin noch sehr subtil ist. Seine Kollegin Julia Tophof hatte sich dabei von den Gründerzeithäusern in der Nachbarschaft und der Siedlung am Schillerplatz im Rücken des Neubaus sowie den expressionistischen Bauten der Zwanziger Jahre am Luftschiffhafen inspirieren lassen.

Das Haus grenzt direkt an die Siedlung vom Schillerplatz, die in den Dreißiger Jahren in Backstein errichtet worden ist. Quelle: Julius Frick

Eigentlich wollte Norbert Hemprich das Haus bereits vor einem Jahr fertiggestellt haben. Doch Corona, die äußerst komplizierte Baustellenlogistik und ein Hacker-Angriff machten ihm Striche durch die Rechnung. Doch der Reihe nach: Die Pandemie führte dazu, dass die Haustechnik noch einmal umgeplant wurde, obwohl der halbe Rohbau bereits stand. „Wir haben jetzt eine leistungsstarke Frischluft-Anlage. Die Mieter müssen nicht die Fenster öffnen und bekommen frische Luft in angenehmer Temperatur ohne den Lärm der Straße“, sagt Hemprich.

Weil die Haustechnik nicht auf dem Dach untergebracht werden durfte und durch die zusätzlichen Anlagen mehr Geräte notwendig wurden, sind von den 78 geplanten Apartments zwei Einheiten in Technikräume umgewidmet worden.

Schwierige Baustelle: ein Hafenbagger war für die Baugrube nötig

Der Ort der Baustelle stellte das zweite Problem dar. Es gibt keine Zufahrt zum Grundstück, weil es hinter einer historischen Backsteinmauer der Schillerplatzsiedlung liegt. Die Denkmalschutzbehörde im Rathaus hatte es abgelehnt, dass die Mauer abgetragen und anschließend wieder neu aufgemauert wird. „Wir mussten deshalb mit einem Hafenbagger arbeiten, der über die Mauer hinweg die Baugrube ausgehoben hat“, sagt Rainer Platow, ein Vertreter der Wertprojekt Wohn- und Gewerbebauten GmbH aus Berlin. Auch alle Baumaterialien mussten per Kran über die Mauer gehoben werden.

Stoffbespannte Wände und teils Marmorböden. Die Ausstattung soll edel wirken. Quelle: Julius Frick

Der Bauboom hatte es zudem schwer gemacht, Firmen und Material für das Projekt zu binden, sagt Rainer Platow. Zuletzt wurde das Sub-Unternehmen, das die Fassadenelemente installiert, Opfer eines Hackerangriffs. „Die wurden mit Ransomware erpresst. Das allein hat uns zweieinhalb Monate gekostet“, sagt Architekt Hemprich.

Rainer Platow (Vertreter des Bauherren, l.) und Architekt Norbert Hemprich. Quelle: Julius Frick

Hohe Mieten für Langzeitgäste

Voraussichtlich im März 2022 sollen die Apartments bezugsfertig werden. Insgesamt wurden rund 20 Millionen Euro investiert. Die Elisapart GmbH von Susann Graßmann wird das Boardinghaus in der Zeppelinstraße betreiben. Die endgültigen Preise für die Apartments mit bis zu drei Zimmern stehen noch nicht fest. Graßmann vermietet allerdings auch in Berlin schon ein Apartment in einem Boardinghaus neben dem Holocaust-Mahnmal am Brandenburger Tor. Dort wird laut Webseite für Ein-Zimmer-Apartments ein monatlicher Mietpreis von 2070 Euro aufgerufen. Die Mehrzimmer-Apartments kosten dort zwischen 2800 und 5800 Euro im Monat.

Die Apartments sind bereits vollständig ausgestattet. Quelle: Julius Frick

Zielgruppe sind Firmen und Institutionen, die Mitarbeiter unterbringen wollen, die für ein Projekt nicht dauerhaft, aber mehrere Wochen oder Monate in Potsdam wohnen sollen. „Wir gehen davon aus, dass Firmen große Kontingente anmieten, denn es gibt einen riesigen Bedarf, Leute für temporäre Projekte unterzubringen“, so Platow.

Auch zwei Gewerbeeinheiten gibt es im Sockelgeschoss. Wer dort einzieht, sei aber noch offen, sagt Graßmann. Es solle etwas werden, dass auch für die Gäste interessant sei. Gastronomie ist aber nur in begrenztem Umfang möglich, da keine Vollküche installiert worden ist.

Von Peter Degener