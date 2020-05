Vergrabenes Pumpwerk verzögert Brückenneubau

Babelsberg

Beim Neubau der Schnellstraßenbrücke über die Friedrich-List-Straße hat es unliebsame Überraschungen im Untergrund gegeben: In Fünf Metern Tiefe fand man ein unbekanntes früheres Pumpwerk; es war in keiner Karte verzeichnet. Nach Auskunft von Planungschef Frank Schmidt steckte im Untergrund ein gemauertes Bauwerk mit einem großen Abwasserschacht, aber nicht mehr am Netz. Man hatte es offenbar beim Bau der Friedrich-List-Straße in den 1990er Jahren einfach zugeschüttet. Jetzt aber sollte einer der sieben mächtigen Stützpfeiler der neuen Brücke an diese Stelle gesetzt werden; es musste also weg.

Projekt kostet 30 Millionen Euro

Andere Hindernisse im Boden konnten dagegen nicht beseitigt werden: Findlinge. In sechs bis zehn Metern Tiefe lagen die Brocken, und einer davon ließ sich weder bewegen noch zertrümmern. Und weil man den dort geplanten Pfeiler nicht woanders bauen konnte, setzte man ihn auf den Findling auf und errichtete zur Sicherheit daneben einen zweiten.

Inzwischen ist der Zeitverzug wieder aufgeholt. Verkehrsminister Guido Behrmann ( CDU) verschaffte sich am Dienstag einen Überblick über die größte Baustelle des Landesbetriebs Straßenwesen, die zum Abschluss der Arbeiten 30 Millionen Euro gekostet haben wird.

Zwei in einem leichten Bogen parallele Brückenbauwerke werden abgerissen und bis Ende 2022 durch Neubauten ersetzt. Die Brücke aus Potsdam in Richtung Stern-Center, Autobahn und Teltow ist bereits beseitigt. Man hatte sie aus der Schnellstraße herausgesägt, angehoben und dann auf einer Art Schlitten stadtauswärts geschoben zur Zerlegung.

Der erste neue Pfeiler steht

Ein neue Stützpfeiler ist schon fertig; zwei weitere sind derzeit eingeschalt zum Gießen der Stahlbetonkonstruktionen. Anfang Juli wird das Traggerüst über der Friedrich-Engels-Straße und der Bahnstrecke eingebaut. Dafür wird es wieder Verkehrseinschränkungen geben.

Vom 3.7., 22 Uhr, bis zum 6.7., 4 Uhr, werden die Fernbahn und die S-Bahn gesperrt; es gibt Schienenersatzverkehr.

Vom 24. bis 26.7. wird die Friedrich-List-Straße auf Höhe der Schnellstraße (L 40) am Wochenende voll gesperrt. Es wird eine Umleitung der Busse über Humboldtring und die Behelfszufahrt auf die L 40 geben.

Noch bis September muss die halbseitige Sperrung der Friedrich-Engels-Straße mit Ampelanlage bestehen bleiben.

Im Mai 2021 rollt der Verkehr

Bis Ende November dieses Jahres soll der Brückenüberbau errichtet sein. Anschließend werden seitliche Begrenzungen, die sogenannten Brückenkappen, angebracht. Bis Mai 2021 sind die Komplettierung der Entwässerung, die Errichtung von Betonschutzwänden und die Auswalzung von lärmminderndem Gussasphalt vorgesehen. Dann kann der Verkehr über die neue Brücke rollen.

Geplant sind zwei Fahrspuren Richtung Potsdam und eine Fahrspur Richtung Teltow. Der Abbruch und Neubau der zweiten Brücke schließt sich unmittelbar an. Die Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens ist für das dritte Quartal 2022 vorgesehen. Parallel zum Bau der Hochstraßenbrücke wird auch die Brücke über den Neuendorfer Anger ersetzt. Das Überführungsbauwerk in Richtung Teltow ist abgerissen, als nächstes werden die Fundamentreste beseitigt. Anschließend beginnt der Neubau der Brücke Richtung Teltow, die bis April 2021 fertiggestellt sein soll.

