Bolia in Potsdam: Das bietet die dänische Edelmarke zur Eröffnung

Potsdam

In der Potsdamer Innenstadt hat die neue Filiale der skandinavischen Möbelkette Bolia eröffnet. Bei verregnetem Novemberwetter kamen am Donnerstagmorgen etwa ein Dutzend Kunden in den neuen Laden in der Brandenburger Straße 48.

Mit 250 Quadratmetern zählt die Bolia-Filiale zu den kleinsten Läden der Marke. Zur Begrüßung gibt es 25 Prozent Rabatt auf alle Produkte von der Stoffserviette bis zum Sofa, auch Couchtische sogar 40 Prozent Nachlass.

Von Instagram ins Geschäft

Annalena Tietjen ist Verkaufsmanagerin bei Bolia. S Quelle: varvara Smirnova

„Für unsere Kunden bieten wir die On- und Offline-Erfahrung“, erklärt Annalena Tietjen, Bolia-Vertriebsleiterin in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Wenn ich etwas auf Instagram sehe, kann ich das auf der Website wiederfinden und fühle es dann im Laden“, so Tietjen weiter. Seit 21 Jahren verkaufe das Unternehmen Produkte, die für Nachhaltigkeit stünden, sagt sie.

Während am Donnerstagmorgen vor dem Schaufenster noch der Fensterrahmen gestrichen wurde, zahlten die ersten Kunden bereits ihren Einkauf. Jeder von ihnen erhält eine kleine Aufmerksamkeit, für die ganze Woche gilt eine Rabattaktion. Manche Kunden lassen sich umfänglich beraten, andere bleiben nur wenige Minuten. „Ich wollte einfach mal reinschauen“, erklärt eine Kundin beim Gehen.

Skandinavisches Design: Klare Linien, gedeckte Farben. Quelle: Varvara Smirnova

Die Produkte der Design-Marke sind in gedeckten Beige-, Braun-, Grau- und Olivtönen gehalten, die – natürlich direkt kaufbaren – Deckenlampen tauchen die Potsdamer Verkaufsfläche in warmes Licht. Das Angebot der Filiale reicht von Sofas über Kommoden und Esstische bis hin zu Geschirr. Auf den beiden Stockwerken läuft Hip-Hop-Musik. „Der Markenkern von Bolia ist das ‘New Scandinavian Design‘“, wirbt Bolia-Vertriebsleiterin Tietjen, „also das klassische skandinavische Design mit einem modernen Twist.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bolia stammt aus Dänemark und ist derzeit mit 68 Ladengeschäften nicht nur dort, sondern auch in Schweden, Norwegen, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich, Frankreich und Deutschland vertreten. In Westdeutschland hält das im Jahr 2000 gegründete Designunternehmen zwölf Geschäfte, in Berlin drei. Die Wahl sei nun auf Potsdam gefallen, weil man in der Landeshauptstadt ein großes Potential sehe.

Von Martin Müller