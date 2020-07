Potsdam

Wenige Minuten nach der kontrollierten Detonation der Fliegerbombe liegt ein Strohteppich auf der Wasseroberfläche des Aradosees in Potsdam-Babelsberg. Mit Hilfe eines Floßes aus Strohballen hat Sprengmeister Mike Schwitzke verhindert, dass Splitter durch die Gegend fliegen. Am Ufer des Sees steht ein Graureiher, als sei nichts passiert. Eichhörnchen turnen über die Wiese vor den Mitarbeiterparkplätzen, ein paar Amseln schimpfen – vermutlich geht es eher um Regenwürmer als den Weltkrieg.

Schlammfontäne zweimal so hoch wie das Druckhaus

Der Blick empor zur Glasfassade des nahen Druckhauses schafft Erleichterung: Die Schlammfontäne ist zwar doppelt so hoch wie das Dach des Industriebaus gestiegen, aber nichts ist kaputt gegangen. „Wir hatten alle Tore geöffnet, damit die Druckwelle keine Schäden anrichtet“, sagt Schelter, Verantwortlicher für die Immobilienverwaltung am Standort der MAZ in Potsdam-Babelsberg.

Anzeige

MAZ-Mitarbeiter haben zwar Routine darin, Bombenentschärfungen und -sprengungen als Berichterstatter zu begleiten. Selten lag das Verlagsgelände im Sperrkreis, denn die alliierten Bomber hatten am Ende des Zweiten Weltkriegs insbesondere den Potsdamer Bahnhof ins Fadenkreuz genommen. So nah jedoch wie am Mittwoch ist die Gefahr dem Verlagsgebäude und der Druckerei nie gekommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie Routinemäßig berichten MAZ-Reporter seit Jahren über die Entschärfung von Bomben im Potsdamer Stadtgebiet. Jetzt aber musste ein Blindgänger direkt am Verlagsgelände gesprengt werden.

Weil die britische 250-Kilo-Bombe nur rund 300 Meter entfernt vom denkmalgeschützten Backsteinbau, das die Redaktion und andere Unternehmensteile beherbergt, im Schlamm steckte, hatten die Hausverantwortlichen zu Vorsichtsmaßnahmen gegriffen. Alle Fenster mussten gekippt sein. Dank dieses Tricks konnte die Druckwelle durchs Haus wandern, ohne Scheiben einzudrücken. Dass Grund zur Vorsicht bestand, zeigen ein paar geborstene Scheiben an einem leerstehenden Gewerbegebäude in der Nachbarschaft des Verlagsgeländes.

Am Vortag hatten Techniker das dieselgetriebene Notstromaggregat auf dem Verlagsgelände probehalber angeworfen. Es liefert genug Strom, um die riesigen Druckmaschinen für eine gewisse Weile am Laufen zu halten. Nach dem Knall ist schnell klar: Die Dienste dieses stationären Motors werden nicht benötigt, die Stromversorgung jener Maschinen, auf denen neben der Märkischen Allgemeinen auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung ( FAZ) und das Handelsblatt gedruckt werden, hat keinen Schaden genommen.

Alle Server sind abgeschaltet – um Festplatten zu schützen

Aus Sicherheitsgründen haben die Computerspezialisten des Verlags am Morgen vor der Sprengung die hauseigenen Server abgeschaltet, also jene empfindlichen und leistungsstarken Computer, die etwa die Telefonanlagen oder den Weg der Nachricht in die gedruckte Zeitung steuern. Die Druckwelle hätte die Laufwerke der Rechner beschädigen können. Um 15 Uhr laufen die Systeme wieder – problemlos.

Die Redaktion hat nicht erst seit dem Corona-Lockdown Übung, von unterwegs aus zu arbeiten. Weil niemand in den Sperrkreis darf, haben sich die Redakteure, die für Layout und Seitenproduktion verantwortlich sind, im MAZ-Media-Store in der Potsdamer Innenstadt einquartiert. Andere arbeiten von zu Hause – falls die Wohnung nicht im Sperrkreis liegt. So wie die von Lokal-Reporter Peter Degener. „Ich bin dreifach betroffen von der Evakuierung“, sagt der Redakteur. „Nicht nur mein Arbeitsplatz bei der MAZ liegt im Sperrkreis, auch mein Haus und die Kita meines Sohnes. Jackpot!“ Zum vierte Mal muss Degener schon raus. 204 Bomben sind mittlerweile im Stadtgebiet unschädlich gemacht worden. Zum Arbeiten hat der MAZ-Mann gemeinsam mit anderen Kollegen im Kreativhaus Rechenzentrum neben der Garnisonkirchen-Baustelle Obdach erhalten.

Es sieht so aus, als hätte Potsdams Bombe Nr. 204 vor allem für ein Individuum aus dem MAZ-Orbit bleibende Folgen: Die Gelbwangenschildkröte, deren Anblick Routine für die MAZ-Mitarbeiter in der Mittagspause ist, wird nicht auf ihre Wurzel am Ufer des Aradosees zurückkehren: MAZ-Layouter Laines Rumpff hat sie eingefangen, um sie vor dem großen Knall zu bewahren – sie lebt nun bei zwei Geltower Tierärzten im Gartenteich.

Von Ulrich Wangemann