Die Stadt tritt bei der seit Jahren geforderten Renaturierung des Aradosees auf der Stelle. Denn dabei ging es nicht nur um die Schaffung eines zweiten Zuflusses zur Nuthe, um das Wasser durch Strömung mit Sauerstoff zu beatmen, sondern auch um eine denkbare Annäherung an die Auenlandschaft, die mit der Kanalisation der Nuthe vor rund 100 Jahren verschwand.

Nach der laufenden Kampfmittelberäumung, die mit der geplanten kontrollierten Sprengung eines Blindgängers am Mittwoch beendet werden könnte, soll laut Rathaus-Pressestelle die Erweiterung einer vorliegenden Studie zur Regenwasserableitung ausgeschrieben werden.

Es gehe es um eine „ergänzende Betrachtung“ zum Aradosee, hieß es am Dienstag auf MAZ-Anfrage. Die Studie sei „rein wasserwirtschaftlich“. Dabei werde „auch“ die „Frage einer möglichen Schaffung einer Verbindung des Aradosees zur Nuthe mitbetrachtet“. Weitere Sachverhalte würden „nicht betrachtet; weitere Projekte sind derzeit auch nicht in Planung“.

Allerdings gibt es selbst bei dieser ergänzenden Betrachtung zum Aradosee schon wieder Zeitverzug. Denn nach der letzten Äußerung der Stadt dazu auf MAZ-Anfrage im Januar 2019 hieß es noch, der Auftrag für 20.000 Euro könne „aus finanziellen Gründen erst in diesem Jahr“, also 2019, in Auftrag gegeben werden.

Die Auskunft kam seinerzeit als Antwort auf die Frage nach einer schon vorher seit längerem angekündigten Machbarkeitsstudie, mit der auch die Entwicklung einer Sekundäraue, die Aufweitung des Gewässerprofils und die Öffnung von Altarmen untersucht werden sollte.

Auf die MAZ-Anfrage nach dieser Machbarkeitsstudie sowie nach der vom damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden und heutigen Oberbürgermeister Mike Schubert im Jahr 2009 skizzierten Umwandlung des Aradosees in ein Bade- und Erholungsgewässer verwies die Pressestelle am Dienstag auf eine Mitteilung vom Oktober 2018, deren Aussagen „weiterhin“ gälten.

Auf eine Frage der Fraktion Die Andere zur Erstellung der damals bereits seit längerem überfälligen Machbarkeitsstudie gab es schon in jener Mitteilung als Antwort ein „Nein“; die Frage nach den aus der Studie abgeleiteten „Schlussfolgerungen und weiteren Planungen“ blieb folgerichtig ganz ohne Antwort.

Von Volker Oelschläger