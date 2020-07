Babelsberg

Die vorige Woche im Aradosee gefundene 250-Kilo-Bombe US-amerikanischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Mittwoch gesprengt werden. Das teilte die Stadtverwaltung Potsdam am Montagmittag mit. Da die Bombe am Heck stark verkrustet ist, der Zünder nicht identifiziert werden kann und ein großer Baum samt Krone auf dem Blindgänger liegt, muss die Bombe nach Einschätzung des Kampmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) am Mittwoch gesprengt werden. Um den Splitterflug zu begrenzen, wird erneut ein 7 mal 7 Meter großes Strohfloß zum Einsatz kommen. Die Bombe wurde bei einer systematischen Suche in etwa drei Metern Tiefe und einem Meter Schlamm gefunden.

Am Ufer dort drüben suchte ein Taucher den Grund des Aradosees ab. Quelle: Rainer Schüler

Anzeige

7.500 Menschen müssen raus

Der Blindgänger soll durch Sprengmeister Mike Schwitzke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg unschädlich gemacht werden. Um den Fundort der Bombe wird ein Sperrkreis mit einem Radius von rund 800 Metern eingerichtet.

Weitere MAZ+ Artikel

Etwa 7.500 Menschen in Babelsberg, Zentrum Ost und der Teltower Vorstadt, die innerhalb des Sperrkreises leben, müssen diesen bis 8 Uhr verlassen. Im Sperrkreis befinden sich drei Senioreneinrichtungen, vier Kitas, zwei Schulen sowie das Bundespolizeipräsidium, die evakuiert werden müssen.

Ein Bergungsteam arbeitet vom Floß aus. Quelle: Rainer Schüler

Umfangreiche Straßensperrungen

Die Entschärfungsmaßnahmen werden Sperrungen in der Teltower Vorstadt, Babelsberg und Zentrum Ost zur Folge haben. Der Sperrbereich wird begrenzt durch den Horstweg, die Heinrich-Mann-Allee, den Humboldtring sowie die Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Nuthestraße wird an der Abfahrt Horstweg gesperrt, bis zur Abfahrt Wetzlarer Straße bleibt sie offen, im Norden ist die Berliner Straße frei, eine Auffahrt auf die Nuthestraße ist dort auf Grund der Sperrung nicht möglich.

Hauptbahnhof bleibt diesmal offen

Der Potsdamer Hauptbahnhof und der S-Bahnhof Babelsberg sind von der Sperrung nicht betroffen und bleiben während der gesamten Maßnahmen offen. Sobald der Sperrkreis steht, Enden die S-Bahnen aus Berlin am Bahnhof Babelsberg. Auch sämtliche Straßenbahnlinien können wie gewohnt fahren. Einzelne Buslinien sind betroffen und werden in der Friedrich-Engels-Straße gebrochen.

Die Einsatzleitung wird, wie gewohnt, durch das Ordnungsamt geführt. Mehr als 300 Helferinnen und Helfer, unter anderem von der Landeshauptstadt Potsdam, der Berufsfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren, Bundespolizei und Polizei sind am Mittwoch im Einsatz, um den Sperrkreis zu räumen und abzusichern.

Informationen telefonisch möglich

Informationen rund um die Entschärfung und den Sperrkreis erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeshauptstadt ab Dienstag, den 14. Juli, von 6 bis 19.30 Uhr und Mittwoch, den 15. Juli ab 6 Uhr bis zur Beendigung der Maßnahme unter der Nummer (0331) 289 1677 sowie der Behördennummer 115 (8-18 Uhr). Personen, die nicht selbstständig den Sperrkreis verlassen können, melden sich bitte frühzeitig bei der Potsdamer Feuerwehr unter (0331) 370 1216, um einen Transport für Mittwoch zu bestellen.

Der Aradosee ist Lebensraum für diverse Fische, Wasservögel und Schildkröten. Quelle: Rainer Schüler

Bombe Nummer 294 seit der Wende

Insgesamt ist die gefundene Fliegerbombe der Weltkriegssprengkörper 204 seit 1990 in der Landeshauptstadt. In dieser Statistik werden Fliegerbomben ab 50 Kilogramm erfasst. Unter dem Link https://www.potsdam.de/kampfmittel kann eine adressgenaue Karte zum Sperrkreis eingesehen werden.

Die Landeshauptstadt Potsdam informiert außerdem aktuell auf www.potsdam.de/bombe und den Social-Media-Kanälen www.twitter.com/lh_potsdam und www.facebook.com/potsdam.de.

Wenig Überlebenschance für Tierwelt

Die Tierrettung Potsdam sieht wegen der Sperrung wenig Überlebenschancen für die Tierwelt im See. „Der Detonationsdruck dürfte die meisten Tiere töten, aber es überleben auch immer welche; da kann man nur staunen“, sagte Rettungs-Chefin Karin Schneeberger gegenüber der MAZ. Es mache keinen Sinn, den See etwa mit Schleppnetzen abzufischen: „Das macht mehr am Ökosystem kaputt als es nutzt.“

Laines Rumpff mit der Schildkröte aus dem Aradosee in Potsdam - er hat sie am 13.07.2020 vor der Bombensprengung gefangen Quelle: Peter Degener

Die von MAZ-Redakteur Laines Rumpff gefangene Gelbwangenschildkröte gehöre zu einer eingeschleppten Art, die nicht ins Ökosystem gehört und dort nach der Sprengung auch nicht wieder ausgesetzt werden darf. Sie kommt ins Amphibienhaus der Tierrettung in Geltow und das bis zu ihrem Lebensende. Sie darf auch nicht in Privatbesitz vermittelt werden, weil immer befürchtet werden muss, dass der Besitzer sie wieder aussetzt, falls sie lästig wird.

Die Gelbwangenschildkröte darf nie wieder in die Natur ausgesetzt werden. Quelle: Peter Degener

Von maz-online/ rai