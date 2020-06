Innenstadt

Bombenfund in der Havel nahe Freundschaftsinsel: Bei einer systematischen Suche ist am Dienstag ein Blindgänger gefunden worden. Das bestätigt ein Stadtsprecher auf MAZ-Anfrage. Am Mittwochmorgen entscheidet der Einsatzstab in Abstimmung mit Sprengmeister Mike Schwitzke über das weitere Vorgehen und den genauen Verlauf des Sperrkreises.

Hauptbahnhof wird gesperrt, Senioreneinrichtungen werden evakuiert

Wann genau die Bombe entschärft werden soll, ist noch offen. Fest steht allerdings laut Stadtsprecher schon jetzt: Am Tag der Entschärfung werden der Hauptbahnhof gesperrt sowie die Lage Brücke, außerdem müssen zwei Senioreneinrichtungen evakuiert werden. Auch Teile der Innenstadt sowie Zentrum-Ost sind betroffen, heißt es. Weitere Informationen zu dem Fund, über den die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ zuerst berichteten, gibt die Stadt nach der Sitzung am Mittwochmorgen bekannt.

Von Anna Sprockhoff