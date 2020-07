Potsdam

Am Mittwoch wird gesprengt. Etwa 7500 Menschen müssen den Sperrkreis um den Fundort der 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Aradosee bis 8 Uhr verlassen. Was es dabei zu beachten gibt? Was die Sperrungen für den Verkehr bedeuten? Was diejenigen, die ihr Zuhause verlassen müssen, beachten müssen? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie zusammengefasst.

Wer ist betroffen?

Der Sperrkreis wird begrenzt durch den Horstweg, die Heinrich-Mann-Allee, den Humboldtring sowie die Rudolf-Breitscheid-Straße (siehe Karte). Auf der Nuthestraße ist die Abfahrt Friedrich-List-Straße ab 8 Uhr gesperrt. Autofahrer aus Richtung Süden mit dem Ziel Innenstadt können auf der Nuthestraße bis zum Horstweg fahren. Im Norden ist die Berliner Straße frei, eine Auffahrt auf die Nuthestraße ist dort allerdings aufgrund der Sperrung nicht möglich. Die Humboldtbrücke ist während der Entschärfungsmaßnahme gesperrt.

Müssen wieder Seniorenheime evakuiert werden?

Nein. Dieses Mal sind nur drei Tagespflegeeinrichtungen betroffen, die üblicherweise nur tagsüber Menschen betreuen. Sie bleiben an diesem Tage aber geschlossen.

Welche Verkehrsbeeinträchtigungen gibt es?

Sobald der Sperrkreis steht, enden die S-Bahnen aus Berlin am Bahnhof Babelsberg. Die Regionalbahnen werden ab 10 Uhr über Werder, Golm und Spandau umgeleitet. Für einzelne Buslinien wird es Einschränkungen geben: Betroffen sind ab 8 Uhr die Regiobuslinien 601, X 1 und 619 sowie die Linien der Verkehrsbetriebe 690, 693, 694. Der Straßenbahnverkehr ist nicht betroffen. Auch der Potsdamer Hauptbahnhof und der S-Bahnhof Babelsberg liegen nicht im Sperrkreis und bleiben während der gesamten Maßnahmen offen.

Die Regiobus-Linien 601, X1 sowie 619 fahren am Horstweg von der Nuthestraße ab und werden dann über Horstweg und Heinrich-Mann-Allee zum Hauptbahnhof geleitet. Die Buslinie 690 fährt ab Willi-Frohwein-Platz über Horstweg, Heinrich-Mann-Allee und endet an der Ersatzhaltestelle Horstweg/Heinrich-Mann-Allee gegenüber der Straßenbahnhaltestelle Waldstraße. Dort ist dann ein Umstieg in die Straßenbahn möglich. Zudem wird auf dem Horstweg zwischen Großbeerenstraße und Dieselstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Linie 693 fährt ab Drewitzer Straße/ Eduard-Claudius-Straße zur Heinrich-Mann-Allee und endet dann an der Ersatzhaltestelle Horstweg/Heinrich-Mann-Allee gegenüber der Straßenbahnhaltestelle Waldstraße. Auf dem Rückweg fährt der Bus über Horstweg in die Straße An der Alten Zauche und dann weiter bis zum Bahnhof Rehbrücke.

Ab Alt-Nowawes fährt die Linie 694 über die Humboldtbrücke, Berliner Straße, Am Kanal und Friedrich-Ebert-Straße bis zum Hauptbahnhof. Auf den Zwischenstationen ist kein Zusteigen möglich, Halt nur zum Ausstieg. An der Haltestelle S-Bahnhof-Babelsberg Schulstraße endet die Linie 616. Für Fahrten in Richtung Griebnitzsee ist der Einstieg an der gegenüberliegenden Haltestelle.

Wo kann ich hin, wenn ich meine Wohnung verlassen muss?

Die Turnhalle der Lenné-Schule (im Zentrum-Ost sowie die Goethe-Schule in Babelsberg (Stephensontraße) stehen als Aufenthaltsorte für Bewohnerinnen und Bewohner des Sperrkreises zur Verfügung. Ein Busshuttle zur Lenné-Schule fährt ab Friedrich-Engels-Straße Ecke Friedhofsgasse. Aufgrund der aktuell geltenden Umgangsverordnung werden Besucherinnen und Besucher gebeten, Masken zu tragen und sich an Abstands- und Hygienevorschriften zu halten.

Was muss ich beim Verlassen der Wohnung beachten?

Es gibt keine besonderen Vorgaben. Die Stadt rät allerdings: Vor dem Verlassen der Wohnung sollten Fenster und Türen geschlossen werden sowie die Wasserhähne zugedreht sein.

Was passiert, wenn ich meine Wohnung nicht verlasse?

Die Mitarbeiter der Stadt Potsdam kontrollieren im Zuge der Evakuierungsmaßnahme, ob die Wohnungen und Objekte verlassen wurden. Sollten sich eine oder mehrere Personen nach Abschluss der Kontrollen trotzdem noch innerhalb des Sperrkreises aufhalten, wird die Stadt gegen die Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnen, Bußgelder drohen.

Wer zahlt, wenn Haus oder Wohnung Schaden nimmt?

Zersplitterte Fenster, Schäden im Mauerwerk oder einfach von der Druckwelle aus dem Regal gefegte Technik – die Explosion der Bombe wird vermutlich Schäden verursachen. Wer das zahlt, ist nicht restlos geklärt. Kriegsereignisse und auch Spätfolgen durch eine Bombensprengung sind bei den meisten Versicherungen von der Leistungsübernahme ausgenommen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft betont jedoch auf seiner Internetseite, dass ihm kein Fall bekannt sei, bei dem ein solcher Schaden nicht reguliert worden wäre. Das heißt: Im Zweifel zeigen sich Versicherungen hier durchaus kulant. Einige Versicherungen haben mittlerweile sogar die Auswirkungen von Blindgängern ausdrücklich in ihren Leistungskatalog für Gebäude und Hausratsversicherungen aufgenommen.

Auch ein Tankstelle liegt im Sperrkreis . Wie wird die geschützt?

Der Horstweg und damit auch die Tankstelle liegen am äußersten Rand des Sperrkreises. Eine Beschädigung der Tankstellentechnik ist nach Einschätzung der Stadt durch eine Druckwelle nicht zu erwarten. Die zündfähigen Stoffe der Tankstelle könnten durch eine Druckwelle nicht gezündet werden, heißt es: „Hier besteht keine Gefahr.“

Von Rainer Schüler