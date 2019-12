Potsdam-West

Zur Entschärfung der russischen Weltkriegsbombe am kommenden Dienstag muss die Zeppelinstraße gesperrt werden. Wie die Stadtverwaltung am Freitagmittag bekannt gab, wird die Bundesstraße ab 8.30 Uhr zwischen Bahnhof Potsdam Pirschheide und Geltow gesperrt. Autofahrer, die stadtauswärts in Richtung Werder und Brandenburg unterwegs sind, umfahren die Sperrung am besten über die Forststraße und den Werderschen Damm. Auch stadteinwärts wird der Verkehr über den Werderschen Damm nach Potsdam West geleitet.

Von den Sperrungen betroffen sind auch die Regionalbahnlinie 23 sowie die Buslinien 580 und 631. Ab 8.30 Uhr werden die Busse die Umleitungsstrecke fahren, die Regionalbahnlinie wird unterbrochen.

Um den Fundort wird ab 8.30 Uhr ein Sperrkreis von rund 800 Metern eingerichtet. Das Seminares SeeHotel und die Wassersportfreunde Pirschheide e.V. Potsdam, die sich im Sperrgebiet befinden, wurden bereits im Vorfeld informiert. Darüber hinaus sind keine Menschen betroffen, sodass auch nicht evakuiert werden muss. Insgesamt ist die gefundene Fliegerbombe der Weltkriegssprengkörper 202 seit 1990 in der Landeshauptstadt. In dieser Statistik werden Fliegerbomben ab 100 Kilogramm erfasst.

Die 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe russischer Herkunft aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei der systematischen Kampfmittelsuche südöstlich der Zeppelinstraße in der Pirschheide gefunden worden. Die Entschärfung des Blindgängers soll am Dienstag, 17. Dezember, durch Sprengmeister Mike Schwitzke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg erfolgen.

Unter dem Link https://egov.potsdam.de/gis-kmb kann eine adressgenaue Karte zum Sperrkreis eingesehen werden. Aktuelle Infos zu Sperrungen und der Entschärfung erhalten Sie am Dienstag auf www.potsdam.de/Bombe und auf Twitter www.twitter.de/lh_potsdam.

Etwa 90 Helferinnen und Helfer aus der Stadtverwaltung, von der Berufsfeuerwehr, Bundespolizei und Polizei werden am Dienstag im Einsatz sein, um den Sperrkreis zu stellen und abzusichern.

Informationen rund um die Entschärfung und den Sperrkreis erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeshauptstadt Potsdam unter der Service-Nummer 115.

Von Rainer Schüler