Innenstadt

Am Freitag herrscht Verkehrschaos. In Potsdam wird die Bombe in der Havel nahe der Freundschaftsinsel entschärft. Dabei werden der Autoverkehr und sowie Bus und Bahn in der Innenstadt enorm eingeschränkt. Der Hauptbahnhof wird gesperrt und Nord- und Südpotsdam seit 10 Jahren das erste Mal wieder von einander abgeschnitten sein. Die Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit, Brigitte Meier appelliert an Potsdamer am Freitag Potsdam zu meiden und von Zuhause aus zu arbeiten. Im Überblick lesen Sie, wie Sie doch noch durch das Verkehrschaos kommen.

Umfahrungen für den Auto- und Radverkehr

Auto- und Radfahrer trifft es bei der Entschärfung der Bombe wohl am härtesten. Es passiert das, was in Potsdam bisher nur einmal vor zehn Jahren passiert ist: Die beiden wichtigsten Verbindungsbrücken zwischen Norden und Süden werden gesperrt. 2010 hielt die Sperrung nur 30 Minuten. Am Freitag fahren wesentlich länger keine Autos auf der Langen Brücke und der Humboldtbrücke. Ab 8 Uhr soll der Sperrkreis stehen. Ab diesem Zeitpunkt ist die lange Brücke dicht. Kurz darauf soll auch die Humboldtbrücke gesperrt werden.

Sind beide Brücken gesperrt, bleibt nur eine weiträumige Umfahrung des Sperrkreises. Konkret bedeutet das: Autofahrer müssen einen Umweg über Klein Glienicke oder Geltow machen. Von der befahrbaren Heinrich-Mann-Allee zum Brandenburger Tor brauchen Autofahrer dann über Klein Glienicke etwa 20 Minuten länger. Über Geltow muss die Autofähre genutzt werden. Bei fließendem Verkehr dauert die Umfahrung insgesamt etwa 50 Minuten.

Radfahrer können über die Zeppelinstraße oder Templiner Straße zum Bahndamm Templin fahren und die Havel dort überqueren.

Anmerkung der Redaktion: Auf dieser Karte sehen Sie den genauen Sperrkreis, Sperrungen und mögliche Überquerungen der Havel.

Wassertaxis sind keine Alternative

Die Potsdamer Wassertaxis können leider nicht zur Havelüberquerung genutzt werden. Der Geschäftsführer der Weißen Flotte, Jan Lehmann, war bereit, auf Anfrage der Stadtverwaltung einen Ersatzverkehr anzubieten. Diese hätte jedoch nicht mehr reagiert. Weil er für diese Umstellung nun aber keine Zeit mehr hat, fahren die Wassertaxis am Freitag nicht.

Auch die Fähre F1 des Verkehrsbetriebs fährt am Freitag nicht. Grund dafür ist die Bombensuche im Bereich des Kiewitt in der Havel. Voraussichtlich wird die F1 bis zum 16. Juli nicht fahren.

Zeitplan der Sperrungen Einen konkreten und verbindlichen Zeitplan gibt es in dieser Ausnahmesituation nicht. Angestrebt wird, dass der Sperrkreis am Freitag um 8 Uhr steht. Da allerdings 13.000 Menschen Die Sperrzone verlassen müssen, wird sich das sehr wahrscheinlich verzögern. Klar ist, dass die Lange Brücke und der Hauptbahnhof zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar sind. Ab 10 Uhr fahren auch die meisten Züge nicht mehr ohne Halt durch Potsdam. Es soll zwar bei den Trams so lange, wie es geht eine Fahrt ermöglicht werden. Ab 8 Uhr kann das aber nicht mehr garantiert werden. Die Deutsche Bahn strebt die Aufnahme des Zugverkehrs um 16 Uhr an. Auch Sprengmeister Mike Schwitzke schätzt am frühen oder späten Nachmittag die Bombe entschärft zu haben. Laut Verkehrsbetrieb Potsdam wird es ein bis zwei Stunden dauern, bevor sich der Öffentliche Personennahverkehr wieder in die Fahrplantaktung eingefunden hat.

Bus und Tram

Der Hauptbahnhof liegt im Sperrkreis und ist ab 8 Uhr gesperrt. Die Straßenbahnen fahren ohne Halt durch den Sperrkreis, die letzten angefahrenen Stationen sind der Platz der Einheit sowie Alt Nowawes, Friedhöfe und Schiffbauergasse/ Berliner Straße.

Sobald der Sperrkreis abgesichert ist und der Sprengmeister ab etwa 10 Uhr mit der Entschärfung beginnt, wird der Verkehr auf den Linien 91, 92, 93, 96 und 98 komplett unterbrochen. Sämtliche Busse in Richtung Norden und Westen fahren ab Platz der Einheit, in Richtung Süden und Osten ab Rathaus Babelsberg. Durch die Entschärfung können am Freitag nicht alle Anschlussverbindungen vom Verkehrsbetrieb garantiert werden.

Alle Informationen zu einzelnen Bus- und Tramlinien finden Sie auf der Seite des Verkehrsbetriebs Potsdam.

Auch die Regiobus-Linien müssen sich an den Sperrkreis und die Nord-Süd-Trennung halten. Alle Informationen zu den Linien X1, X43, 580, 601, 607, 608, 619, 631 und 643 finden Sie auf der Regiobus-Webseite.

Einschränkungen im Zugverkehr

Weil der Hauptbahnhof ab 8 Uhr komplett gesperrt ist, starten und enden alle S-Bahnen ab 8 Uhr in Babelsberg. Der letzte vom Hauptbahnhof abfahrende Zug fährt um 9.14 Uhr. Zu erreichen wird er durch den Sperrkreis aber nur in Babelsberg sein.

Die Regionalzüge fahren ab 8 bis 10 Uhr ohne Halt am Hauptbahnhof durch Potsdam. Wenn die Entschärfung dann losgeht, werden sie über Golm und Spandau umgeleitet. Zwischen Park Sanssouci und Griebnitzsee hält die RB 22 nicht. Ab voraussichtlich 16 Uhr soll der Bahnverkehr in Potsdam wieder aufgenommen werden.

Alle Informationen zu den betroffenen Linien RE1, RB20, RB21/22 und zur S7 finden Sie auf der Seite der Deutschen Bahn.

Von Jan Russezki