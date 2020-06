Potsdam

Wenn sich am Freitagmorgen der Sperrkreis rund um den Fundort der Weltkriegsbombe schließt, müssen auch rund 350 zum teil hochbetagte Seniorinnen und Senioren das gewohnte Umfeld ihrer Pflegeeinrichtungen verlassen haben. Für die drei von der Evakuierung betroffenen Einrichtungen stehen drei Ausweichquartiere bereit: für das Pflegewohnstift City-Quartier das Humboldt-Gymnasium an der Heinrich-Mann-Allee, für die Residenz Heilig-Geist-Park die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule am Volkspark und für die Josephinen-Wohnanlage in der Burgstraße die Roten Kasernen. Dass die Seniorinnen und Senioren jeweils für sich als Einrichtung – also als Kohorte – in drei separate Ausweichquartiere ziehen, war den Heimleitern in Zeiten der Coronavirus-Pandemie besonders wichtig.

„Wir sehen den Freitag ganz entspannt auf uns zukommen“

„Wir wollen in keinster Weise mit anderen Menschen in Kontakt kommen – wir sind Covid-19-frei und wir wollen es auch bleiben“, sagt etwa Marina Klassen, die Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin im direkt Ufer der Havel gelegenen Heilig-Geist-Park. Die Residenz ist Sperrkreis-erprobt: Rückt der KMBD in der Landeshauptstadt an, um rund um den Hauptbahnhof – das Areal war beim Bombardement am 14. April 1945 das Hauptziel der Alliierten – einen Blindgänger zu entschärfen, wird die zur Wohnstätte umgebaute Heilig-Geist-Kirche regelmäßig geräumt. „Ich bin hier seit dreieinhalb Jahren und habe schon vier Evakuierungen mitgemacht“, sagt Marina Klassen. „Wir sehen den Freitag ganz entspannt auf uns zukommen und werden den Tag mit Spaß bewältigen – auch wenn viele Hürden zu nehmen sind.“

So ein Ausnahme-Tag ist zusätzlicher Stress

Die Residenz setzt auf hauseigene Kräfte – bis auf die Unterstützung der Feuerwehr und eines Sanitäters, den man wegen der erwarteten Hitze angefordert habe. „So können wir auch der Stadt entgegen kommen, die nicht extra Mitarbeiter für uns abzustellen braucht“, sagt Marina Klassen. Ganz ohne sei so ein Tag trotz aller Erfahrung natürlich nicht: „Unsere Bewohner sind durch die Corona-Maßnahmen sehr mitgenommen.“ Vor allem die Kontaktbeschränkungen würden sich auf das Wesen der alten Menschen niederschlagen, gerade bei jenen mit einer Demenz. So ein Ausnahme-Tag sei zusätzlicher Stress.

Vorbereitungen laufen seit Mittwoch auf Hochtouren

Für den Tag im Exil gewappnet zeigt man sich auch im City-Quartier. „Das ist nicht die erste Evakuierung für uns – wir sind gut darauf eingestellt und doch ist dieses Mal durch Corona alles anders“, heißt es. Die Vorbereitungen liefen bereits am Mittwoch auf Hochtouren.

Von Nadine Fabian