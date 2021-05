Teltower Vorstadt

Auf der Großbaustelle am ehemaligen Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee ist der mittlerweile vierte Weltkriegs-Blindgänger gefunden worden. Eigentlich ist das über fünf Hektar große Areal vor Baustart mit fast 30.000 Bohrungen systematisch nach Kampfmitteln abgesucht worden.

Entschärfung der Bombe am Mittwoch, 12. Mai 2021

Doch für Sprengmeister Mike Schwitzke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes (KMBD) ist der Fund dennoch keine Überraschung: „Es gab kleine Bereiche, die konnten nicht sondiertechnisch untersucht werden, etwa im Bereich von Zäunen. Das wird jetzt baubegleitend von einer Fachfirma gemacht,“, sagte Schwitzke am Dienstag der MAZ.

Auch der Rad- und Fußgängerweg zwischen Heinrich-Mann-Allee und der Kolonie Daheim gehört dazu – er sollte so lang wie möglich nutzbar bleiben. Seit Baustart im vergangenen Jahr ist der Weg gesperrt. Derzeit wird er abgerissen. „Der Boden wird dort schichtenweise abgezogen und dabei wurde der Blindgänger visuell gefunden“, sagt Schwitzke. Das war am Montag gegen 11 Uhr. Nachdem das Ordnungsamt ihn verständigt hatte, war Mike Schwitzke rund eine halbe Stunde später vor Ort. „Ich hab mir angeschaut, ob es überhaupt eine Bombe ist. Die Identifizierung ist meine Aufgabe“, sagt er.

Unter diesem Fuß- und Radweg lag die Bombe. Der Weg ist seit 2020 für Baumaßnahmen gesperrt und wird gerade abgerissen. Quelle: privat

Zustand der Bombe: „mittelmäßig bis gut erhalten“

Der Fall war schnell klar: „Es ist das klassische 250-Kilo-Model englischer Bauart mit Heckzünder, das wir in Potsdam häufig finden.“ Sie liegt gut einen Meter unter der Erdoberfläche – und glücklicherweise nicht im Wasser, wie bei den letzten Funden in Potsdam. Bestand für die Radfahrer und Fußgänger eine jahrelange Lebensgefahr auf dem Weg? „Nein. Das ist nicht gefährlich, solange an der Bombe nicht manipuliert wird. Ich bin da schon mehrfach mit dem Auto drüber gefahren bei meinen Besuchen auf der Baustelle“, beruhigt Schwitzke. Am Montag hat er den Blindgänger sogar bewegt: „Wir haben sie ein Stück herausgenommen um den Zünder zu begutachten.“

Sein Urteil: Der Zustand ist mittelmäßig bis gut erhalten. „Ich bin guter Dinge, dass wir die morgen relativ schnell entschärft bekommen“, sagt Mike Schwitzke. Er selbst wird diese Aufgabe übernehmen. Das nun schon vier Blindgänger auf der Großbaustelle der Pro Potsdam gefunden wurden, überrascht ihn nicht. „Wir befinden uns im Zentrum der Bombardierung“, sagt er. Das Zielgebiet des britischen Bombenangriffs vom 14. April 1945 war der nahegelegene Potsdamer Hauptbahnhof und sein Umfeld.

So sah die systematische Suche nach der Bombe aus, die schon 2018 begonnen hatte. Quelle: Peter Degener

An fünf Stellen in Potsdam wird gerade nach Bomben gesucht

Rund 3000 Menschen müssen am Mittwoch evakuiert werden, die nun teils in Notunterkünften wie der Sporthalle am Bisamkiez zusammentreffen. Eigentlich sollen solche Zusammenkünfte in der Corona-Pandemie unbedingt vermieden werden. Für die baubegleitende Suche nach Kampfmitteln „Eine gezielte Suche nach Kampfmitteln ist verboten. In diesem Fall ist das aber nur baubegleitend geschehen und solche Maßnahmen haben wir erlaubt, denn sonst würden alle Baustellen in Potsdam stillstehen“, sagt Schwitzke.

So wird beispielsweise noch an vier weiteren Orten auf Kampfmittelverdachtsflächen in Potsdam gerade gebaut: an der Baustelle des Museum Minsk auf dem Brauhausberg, an der Plantage hinter Rechenzentrum und Garnisonkirche, an der Georg-Hermann-Allee im Bornstedter Feld und im Kasernenareal Krampnitz. Weitere Funde sind also nicht ausgeschlossen.

Von Peter Degener