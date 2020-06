Potsdam

Für die Räumung einer Weltkriegsbombe in Potsdam ist am Freitagmorgen ein Sperrkreis mit rund 800 Meter Radius um den Fundort eingerichtet worden. Alle Straßen, die in das Gebiet führen, sind abgesperrt, zudem hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschieden, dass der 250 Kilo schwere Blindgänger gesprengt werden muss.

Rund 13.000 Menschen in der Innenstadt und in einer nahen Hochhaussiedlung waren dazu aufgerufen, bis 8 Uhr ihre Wohnungen zu verlassen. Zahlreiche Helfer waren unterwegs, um bei der Evakuierung zu helfen und Orientierung zu geben. Auch die MAZ-Reporter und Fotografen sind vor Ort. Hier sehen Sie ihre Bilder aus der Stadt:

Am Freitag muss Sprengmeister Mike Schwitzke in der Landeshauptstadt wieder einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. 13.000 Potsdamer müssen dafür ihre Wohnungen verlassen.

Von MAZonline