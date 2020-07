Teltower Vorstadt

Wegen einer Bombenentschärfung müssen am kommenden Mittwoch Teile der Teltower Vorstadt und möglicherweise angrenzende Gebiete abgesperrt werden. Das hat das Rathaus am Freitagnachmittag bekannt gegeben.

Zum genauen Ort des Bombenfundes wollte die Pressestelle auf Nachfrage ebenso wenig Auskunft geben, wie zum möglichen Sperrkreis. Details sollen am Montag bekannt gegeben werden.

Anzeige

Den Angaben nach handelt es sich erneut um eine 250-Kilogramm-Bombe. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es ein Blindgänger, der in der Nacht vom 14. zum 15. April 1945 abgeworfen wurde.

Weitere MAZ+ Artikel

Damals hatte eine britische Bomberflotte mit mehr als 700 Maschinen weite Teile der Potsdamer Innenstadt und angrenzende Gebiete verheert.

Lesen Sie auch: Die Nacht von Potsdam

Die jüngste Bombenentschärfung in Potsdam hat es gerade erst am 26. Juni in der Havel am Nordzipfel der Freundschaftsinsel gegeben. Die britische 25o-Kilogramm-Bombe war kontrolliert gesprengt worden.

Vor der Bombenentschärfung musste ein Gebiet mit mehr als 13.000 Einwohnern evakuiert werden. Der Verkehr über die beiden Havelbrücken musste zeitweise komplett eingestellt werden.

Im Sperrkreis mit 800 Metern Radius lagen neben dem Hauptbahnhof unter anderem der Landtag, die Staatskanzlei, Kitas, Museen, das Schwimmbad Blu und das Mercure-Hotel.

Der Blindgänger in der Teltower Vorstadt ist der mittlerweile 204. Bombenfund in Potsdam seit 1990. In die Statistik werden Sprengkörper ab 50 Kilogramm aufgenommen.

Lesen Sie auch: Die Bombenentschärfung vom 26. Juni 2020

Von Volker Oelschläger