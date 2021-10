Potsdam

Fast ein Drittel der Potsdamer ist erst in den vergangenen fünf Jahren in die Landeshauptstadt gezogen. Nach Angaben des Rathauses verzeichnete die Stadt von 2016 bis 2020 insgesamt 58.252 Zuzüge von außerhalb. Das entspricht bei 182.282 Einwohnern mit Hauptwohnsitz zum Ende des Jahres 2020 einem Anteil von 31,9 Prozent.

Der hohe Anteil von Neu-Potsdamern an der Gesamtbevölkerung und die damit verbundenen Herausforderungen sind in der Stadt immer wieder ein Thema.

„Ein Wechsel der Bevölkerung“

So kommentierte Stadt-Politiker Pete Heuer (SPD) das schlechte Abschneiden von Direkt-Kandidatin Saskia Ludwig (CDU) bei der Bundestagswahl am Sonntag im Potsdamer Wahlkreis 61 mit der Feststellung: „Ihre Kampagne zielte auf die hier Geborenen.“ Statistisch gesehen habe in Potsdam jedoch „ein vollständiger Wechsel der Bevölkerung seit der Wende stattgefunden“.

Tatsächlich summiert sich schon die Anzahl der Zugezogenen seit 2003/2004 auf die aktuelle Einwohnerzahl der Landeshauptstadt.

Anlass der städtischen Mitteilung zur Entwicklung der Einwohnerzahl war eine Anfrage des Stadtverordneten Andreas Menzel (BVB/Freie Wähler) unter anderem zur Herkunft der „Zuzügler“, wie er es nannte, in den vergangenen fünf Jahren.

Berliner stellen die größte Gruppe

Der größte Anteil der Zugezogenen kam mit 13.862 Personen (23,8 Prozent) aus Berlin. Es folgten 11.326 Personen (19,4 Prozent) aus dem Ausland und 10.772 Personen (18,5 Prozent) aus den alten Bundesländern. Erst danach folgten das Potsdamer Umland (9453 Personen), das übrige Land Brandenburg (6325 Personen) und die anderen ostdeutschen Bundesländer (5417).

Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil von Zugezogenen aus Berlin nach Angaben der Stadt in den nördlichen Ortsteilen und in Sacrow: Der Anteil von Zuzügen aus dem Land Berlin falle „mit circa 35 Prozent deutlich größer aus“ als in den übrigen Stadtteilen, schreibt das Rathaus.

Insgesamt seien von 2016 bis 2020 4622 Personen von außerhalb in den Potsdamer Norden gezogen. Davon kamen 1615 Personen aus Berlin.

Zahlenmäßig folgten 713 Personen aus den alten Bundesländern, 672 Personen aus dem Ausland, 635 Personen aus dem Potsdamer Umland, 548 Personen aus dem übrigen Land Brandenburg und 373 Personen aus den anderen neuen Bundesländern.

Hoher Anteil von Berlin-Pendlern im Norden

Eine besondere Beziehung der nördlichen Ortsteile zur Bundeshauptstadt zeigt sich auch in den von der Stadt auf Anfrage Menzels zitierten Ergebnissen der jüngsten Bürgerumfrage „Leben in Potsdam“ zu den Wohn-, Arbeits- und Studienorten der Potsdamer.

Mit 34,5 Prozent war der Anteil von Potsdamern, die regelmäßig zu Arbeit, Studium oder Ausbildung nach Berlin einpendeln, in keinem anderen Gebiet der Landeshauptstadt so hoch wie im Norden.

Menzel, der neben seinem Stadtverordnetenmandat auch Mitglied im Ortsbeirat Groß Glienicke ist, fokussierte in seiner Anfrage auf den Potsdamer Norden, wobei er die umstrittenen Wohnungsbaupläne für Krampnitz und die im zweiten Quartal dieses Jahres erstmals seit 1999 stagnierende Bevölkerungsentwicklung der Landeshauptstadt gegeneinander setzte.

Corona-Pandemie bremst Wachstum aus

Das Rathaus verweist in der Antwort darauf, dass die Einwohnerzahl der Landeshauptstadt 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 1716 Personen auf insgesamt 182.219 Einwohner gestiegen sei. Im zweiten Quartal 2021 hatte es, wie berichtet, in Potsdam erstmals nach jahrzehntelangem Wachstum einen marginalen Rückgang um drei Personen auf 182.479 Einwohner gegeben.

Eine „mögliche Erklärung“ für diese Entwicklung sieht die Verwaltung in den Folgen der Pandemie, die „Auswirkungen sowohl auf die Wanderungsbewegungen der Bürgerinnen und Bürger als auch auf das Meldeverfahren“ habe: „Letzteres bezieht sich auf den Notbetrieb in den Meldeämtern der Bundesrepublik Deutschland insgesamt“, schreibt die Verwaltung, ohne die katastrophalen Zustände im Potsdamer Bürgerservice extra zu erwähnen.

Aufgrund der Pandemiezustände hätten „zeitweise nicht alle Meldevorgänge angeboten werden“ können. Allerdings könne „auch das Meldeverhalten der Bürgerinnen und Bürger derzeit eher zurückhaltend sein“.

Anzahl der Zuzüge seit 2016 rückläufig

Nach der vom Rathaus zitierten Statistik hat sich die Anzahl der Zuzüge nach Potsdam allerdings schon vor der Pandemie seit 2016 stetig verringert. Damals wurde mit 12.705 Zugezogenen der höchste Wert seit dem Mauerfall verzeichnet.

Seither sank die Anzahl der Zugezogenen auf 12.307 im Jahr 2017, 11.776 in 2018, 11.507 in 2019 und schließlich deutlicher auf 9957 im ersten Corona-Jahr 2020.

Von Volker Oelschläger