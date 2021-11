Potsdam

Die Coronazahlen steigen, die Zahl der Impfdurchbrüche besonders bei alten Menschen nimmt zu: Viele Potsdamer fragen sich, ob sie eine dritte Impfung gegen Sars-CoV-2 brauchen – und wo es diese gibt.

Wer sollte jetzt boostern?

Menschen über 70 Jahren, Heimbewohner (unabhängig vom Alter) und -personal sollen laut einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ihre Corona-Schutzimpfung jetzt unabhängig vom Antikörperstatus auffrischen. Dabei ist zwischen der zweiten und der dritten Impfung mit einem mRNA-Impfstoff, also bei den Impfungen von Biontech und Moderna, ein zeitlicher Abstand von sechs Monaten einzuhalten – besonders bei älteren Menschen ist diese Zeit mittlerweile oftmals bereits verstrichen, weil sie als erste geimpft wurden.

Das Robert Koch-Institut schreibt dazu: „Generell schützen die Impfstoffe effektiv und anhaltend vor schweren Erkrankungen und Tod durch Covid-19. Die Impfung schützt zudem vor SARS-CoV-2 Infektion und reduziert so auch das Übertragungsrisiko von Geimpften auf deren Kontaktpersonen.“ Allerdings zeige sich, dass der Impfschutz mit der Zeit insbesondere in Bezug auf die Verhinderung asymptomatischer Infektionen und milder Krankheitsverläufe nachlasse. Und: „Im höheren Alter fällt die Immunantwort nach der Impfung insgesamt geringer aus und Impfdurchbrüche können häufiger auch zu einem schweren Krankheitsverlauf führen.“

Michael Oppert, Chef der Corona-Stationen im Klinikum „Ernst von Bergmann“ sagt: „Wir sehen eindeutig, dass vor allem die ungeimpften Patienten mit schweren Verläufen auf der Intensivstation aufgenommen werden müssen.“ Das zeige die Schutzwirkung der Impfung.

„Allerdings sehen wir zunehmend auch ältere Patienten mit teilweise schweren Verläufen nach Impfdurchbrüchen, wenn deren Immunisierung länger als sechs Monate her ist. Somit ist den älteren Mitbürgern sechs Monaten nach der Zweit-Impfung dringend eine Auffrischungsimpfung zu empfehlen.“

Ich wurde mit Johnson&Johnson geimpft, was nun?

Die Stiko hat hier eine eindeutige Meinung: Weil der einmal gegebene Impfstoff von Johnson&Johnson insgesamt in Studien schlechter abgeschnitten hat und besonders gegen die derzeit grassierende Delta-Variante nicht so gut wirkt, sollen alle Menschen, die diese Impfung bekommen haben, eine Auffrischung erhalten. Mindestens vier Wochen sollen dazwischen liegen, für die Auffrischung wird entweder Biontech oder Moderna empfohlen.

Was ist mit denen, die Astra Zeneca bekommen haben?

Hier ist die Lage etwas kompliziert, weil oftmals die empfohlenen Abstände zwischen den beiden ersten Impfungen nicht eingehalten wurden und daher auch hier bereits ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung vergangen sein kann, zugleich aber mittlerweile als gesichert gilt, dass ein kurzer Abstand zwischen den beiden Spritzen weniger Schutz liefert.

Andere wurden einmal mit Astra Zeneca und einmal mit einem mRNA-Impfstoff geimpft. Der Hausarzt oder die Hausärztin ist in solchen Fällen der richtige Ansprechpartner, um eine Entscheidung über die dritte Impfung und deren Zeitpunkt zu treffen.

Ein Potsdamer Hausarzt sagte der MAZ, er würde alle Patienten mit verkürztem Astra-Impfabstand oder einem Impfstoff-Mix sofort ein drittes Mal impfen, auch in Werder (Havel) handhabt eine befragte Hausärztin den Booster so. Termine sind gemäß einer stichprobenartigen Umfrage unter Medizinern in Potsdam kurzfristig auch ohne Stiko-Empfehlung für alle verfügbar.

Ich habe Biontech oder Moderna bekommen – was soll ich tun?

Die Hier empfiehlt die Stiko für die bereits genannten Gruppen der Menschen über 70 Jahren, Bewohner von Senioren- oder Pflegeheimen und dessen Personal einem Abstand von sechs Monaten. Für alle andere Bürger gibt es bislang keine ausdrückliche Empfehlung, doch die Hausärzte vergeben nach MAZ-Recherche unkompliziert Termine für die dritte Impfung im Abstand von sechs Monaten nach der zweiten Spritze.

Kann ich bei mobilen Impfteams eine dritte Impfung bekommen?

Die Stadt Potsdam setzt weiterhin mobile Impfteams ein, die beispielsweise am 5. November im Projekthaus am Schlaatz und am 10. November in der Zweigbibliothek in der Waldstadt impfen. „In diesem Rahmen werden alle Impf-Optionen angeboten, für die es derzeit eine Stiko-Empfehlung gibt“, sagt eine Stadtsprecherin – wer also unter 70 ist und nicht in der Pflege arbeitet, wird dort nicht mit der dritten Impfung versorgt.

Anders könnte es beim Angebot des Impfteams aussehen, das am 11. und 12. November auf Initiative des Rewe-Markts Grube im Marktcenter impfen wird, eine letztlich gültige Aussage hat der Initiator aber noch nicht erhalten.

Mobile Impfangebote in Potsdam Titel: Potsdam: Hier können Sie sich ohne Termin impfen lassen 05.11.: Erlenhof 32 – Projekthaus, Erlenhof 32 (12-18 Uhr) 10.11.: Zweigbibliothek Waldstadt, Saarmunder Str. 44 (11-16 Uhr) 11.11.: Markt Center, Breite Str. 27 (11-17 Uhr) 12.11.: Markt Center, Breite Str. 27 (12-18 Uhr) 17.11.: Zweigbibliothek Am Stern, Johannes-Kepler-Platz 1 (11-16 Uhr) Bei allen Terminen wird der Impfstoff von BioNTech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

Was machen die Hausärzte?

Sie vergeben nach einer MAZ-Recherche Termine für jeden, der eine dritte Impfung braucht oder will. Die Abstände werden dabei eingehalten – manche Mediziner wollen auch erst Mitte November Booster-Termine vergeben. Streng auf die Stiko-Empfehlung will sich aber keiner der von der MAZ befragten niedergelassenen Ärzte halten. „Ich bin froh über jeden, der sich impfen lässt und der boostert“, sagt ein Hausarzt in der Stadt, „ich schicke niemanden weg“.

Wie ist die Lage der Impfzentren?

Nach aktuellem Stand sollen die Impfzentren geschlossen bleiben. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Länder explizit dazu aufgefordert, doch Brandenburg will seine Impfzentren nicht wieder öffnen. Das Problem sei nicht die Organisation der Impfungen, sondern dass sich immer weniger Menschen impfen ließen, heißt es aus dem Brandenburger Gesundheitsministerium.

Von Saskia Kirf