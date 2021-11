Innenstadt

Riesenandrang am Donnerstag bei der mobilen Impf-Aktion im Markt-Center an der Breiten Straße. Rund 300 Menschen hatten sich schon vor Beginn angestellt; 220 sind nach Auskunft von Rewe-Marktleiter Siegfried Grube dran gekommen. Den Rest musste man wegschicken und auf Freitag vertrösten, wenn es um 12 Uhr losgeht. „Seien Sie morgen besser schon um elf da, dann schaffen Sie das“, riet Grube einer Kundin: „Oder gehen Sie zu Olaf Scholz! Der wohnt ja hier. So ab sechs ist der zu Hause.“

Um elf Uhr begann die Aktion, um 14 Uhr stellte Grube ein Schild in die Schlange, die das Ende anzeigte. Er rückte es aber noch mal 30 Leute weiter. „Die Ärzte impfen, bis sie alle fertig haben“, versicherte Grube: „Die impfen acht Stunden am Stück; das ist schon hart.“ Er hatte sich zwei Teams mit zwei Ärzten bestellt, um eine Situation wie am Mittwoch zu vermeiden, als man in der Waldstadt-Bibliothek von knapp 500 Wartenden nur 176 impfen konnte, obwohl man im Laufe der Aktion ein zweites Team geordert und die Impfzeit verlängert hatte.

„Zwei oder drei Teams für eine Stadt mit 180.000 Einwohnern sind viel zu wenig“, ärgerte sich Siegfried Grube: „Ministerin Nonnemacher sollte sich das mal selber ansehen! Dann weiß sie, was wirklich los ist. Wenn ich was zu bestimmen hätte, hätte ich schon im August mit dem Impfen angefangen.“ Er hätte eine Shuttlebus-Ringlinie eingerichtet zu fünf oder sechs ÖPNV-Haltestellen, um die Menschen zu einem Impfzentrum und zurück zu bringen: „Die Busse wären immer im Kreis gefahren. Das ist eine ganz einfache Organisation. Sowas habe ich schon im ersten Lehrjahr gelernt.“ Die Impfzentren hätte man seiner Meinung nach nie zumachen dürfen. Jetzt könnten die Hausärzte alleine das gar nicht schaffen.

Land sieht Booster-Chance

Grundsätzlich sei eine fehlende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) „kein Hindernis für eine begründete Dritt-Impfung“, erklärte das Gesundheitsministerium. Aktuell seien rund zwei Drittel aller Impfungen Auffrischungen: „Dass Drittimpfungen für unter 70-Jährige praktisch unmöglich sein sollen, lässt sich zumindest aus den aktuellen Impfzahlen so nicht herauslesen“, heißt es. Das Ministerium „geht davon aus, dass insoweit auch bald mit einer allgemeinen Empfehlung der Stiko für Auffrischungsimpfungen zu rechnen ist.“

Praxen völlig überfordert

Frank Bohn vom Ärztehaus am Stern und kennt Hausarztpraxen mit bis zu 300 Vormerkungen. „Die Hausärzte sind oft völlig überfordert. Bei denen liegen die Nerven blank.“ Es sei gut, sagte er der MAZ, dass sich jetzt so viele impfen lassen wollen, aber das Land Brandenburg habe es „verschlafen, die Impfzentren sofort wieder zu öffnen. Jetzt heißt es impfen, impfen, impfen. Was Anderes hilft nicht mehr.“

Dabei ist die Zahl der Impfteams nicht so einfach zu erhöhen. „Impfaktionen wie diese werden von den Kommunen geplant und durchgeführt“, erklärte das Gesundheitsministerium: „Eine Vorgabe, dass nur eine Ärztin oder ein Arzt pro Termin anwesend sein darf, gibt es nicht. In der Regel können die Kreise und kreisfreien Städte zwei Teams einsetzen, nach Absprache mit dem Land auch mehr.“ Die Einschränkung auf zwei Teams beruhe auf bisherigen Erfahrungen zur Nachfrage.

DRK soll bislang nur ein Team stellen

Das Deutsche Rote Kreuz sieht sich nicht in der Pflicht, mehr Impfkräfte zu organisieren. „Aktuell haben wir eine Vereinbarung über die Bereitstellung eines Impfteams mit der Stadt“, sagt Sprecherin Marie-Christin Lux: „Wir können durch Hinzunahme von Partnern und den Einsatz Ehrenamtlicher punktuell noch ein zweites Team einsetzen.“

Die Impfaktion bei Rewe in der Potsdamer Innenstadt fand in einer früheren Bankfiliale statt, in der es keinen Strom gab. Rewe-Händler Siegfried Grube kaufte schnell noch Lampen dafür ein und holte den Strom aus anderen Läden. Quelle: Rainer Schüler

Eine weitere Aufstockung sei nicht vorgesehen und könne derzeit nicht geleistet werden: „Hier liegt die Entscheidung bei der Kommune. Wir stehen selbstverständlich zur Verfügung, sollten Aufstockungen durch die Landeshauptstadt geplant werden.“ Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag und Freitag werden die vom DRK organisierten Ärzte durch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) unterstützt.

Ärzte im Markt-Center boostern frei

Die boosterten am Donnerstag bei Rewe „jeden, der das will“, wie Marktleiter Grube sagte, „auch wenn er unter 35 ist. Die Ärzte sind froh über jeden, der kommt.“

Frei geboostert werden soll auch am Freitag ab 12 Uhr im Markt-Center, dann mindestens bis 18 Uhr. Ob das ebenso bei den nächsten städtischen Impfaktionen gehandhabt wird, konnte die Stadt am Donnerstagabend noch nicht sagen. Am Dienstag, dem 16.11., wird von 8 bis 16 Uhr in der Turnhalle des Verwaltungscampus an der Hegelallee geimpft. Für die erste, zweite oder Boosterimpfung stehen Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung. Einen Tag später, am 17.November, wird von 11 bis 16 Uhr in der Zweigbibliothek Am Stern am Johannes-Kepler-Platz geimpft.

Impflinge versuchen es mehrmals

Schon am Mittwoch war Markus Lange aus Berlin zur Impfung in der Waldstadt angereist, doch er gab angesichts der Schlange auf. Am Donnerstag war der 50-Jährige dann schon 8.30 Uhr da und der Allererste am Markt-Center. Er ließ sich mit Johnson & Johnson impfen. Erika Springer aus Potsdam hatte sich einen Klapphocker mitgebracht, weil sie beim ersten Booster-Versuch am Mittwoch gesehen hatte, dass alle stehen. Die 55-Jährige arbeitet in der Altenpflege und will nicht schuld sein, dass sie dort jemanden ansteckt.

Doris Lindemann braucht die Impfung, um nach Amerika zu fliegen. Quelle: Rainer Schüler

Einen ganz privaten Grund zum Boostern hatte Doris Lindemann (77). „Mein Enkel in Amerika hat im Oktober geheiratet.“ Doch damals durfte sie den gebuchten Flug nicht antreten, kann es aber bis Ende des Jahres nachholen. Sie fliegt am 13. Dezember. Ihr Hausarzt hätte sie erst im Januar boostern können. Was sie nicht wusste: Sie braucht die Auffrischungsimpfung gar nicht, denn die USA lassen jeden einreisen, der zwei Mal mit einem international anerkannten Impfstoff immunisiert wurde: Er muss nur einen aktuellen Test mitbringen, nicht älter als drei Tage.

Von Rainer Schüler