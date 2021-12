Potsdam

Das gab es in jüngster Vergangenheit so auch noch nicht: Am letzten Tag des Jahres impfen gehen. Die Stadt Potsdam hat für den Jahreswechsel die Aktion „Boostern statt Böllern“ ausgerufen und vor allem nach dem Mittag füllten sich die beiden Impfzentren in der Schinkelhalle und in der Metropolishalle merklich. „In den vergangenen Tagen hatten wir an beiden Standorten im Durchschnitt täglich 1300 bis 1400 Impfungen“, sagt Maik Hufnagel. Das maximal mögliche in den Hallen seien 1600 Impfungen pro Tag.

Bundeswehrsoldaten aus Höxter helfen mit

Hufnagel ist Kompanie-Feldwebel einer Bundeswehreinheit aus Höxter (Nordrhein-Westfalen), die in den beiden Potsdamer Impfzentren hilft. Betrieben werden sie im Auftrag der Stadt in Regie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und in Kooperation mit dem Arbeiter Samariter Bund und der Bundeswehr.

Pfannkuchen vom Oberbürgermeister

Den Mitarbeitenden in den zwei Impfzentren, die auch zu Silvester und am Neujahrstag im Einsatz sind, brachte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Freitag eine Ladung Pfannkuchen vorbei. In der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse sorgen zu Silvester zwischen 30 und 35 Mitarbeitende dafür, dass bis 16 Uhr Menschen ein Impfangebot wahrnehmen können.

Auch am Neujahrstag wird geimpft

Auch am Neujahrstag wird von 12 bis 16 Uhr geimpft. „Man kann auch gern ohne Termin vorbeikommen. Es wird keiner abgewiesen“, so der Kompanie-Feldwebel. „Alle sind willkommen, wir freuen uns über jede Impfung, gern auch über Erstimpfungen“, sagt seine DRK-Kollegin.

86 Prozent sind Booster-Impfungen

Seit dem Hochfahren der beiden Impfzentren, die am 8. beziehungsweise 10. Dezember wieder öffneten, ließen sich 23.284 Menschen dort impfen. 86 Prozent waren Drittimpfungen (Booster), zwölf Prozent bekamen ihre Erstimpfungen, zwei Prozent ihre Zweitimpfung. „Wir reden sehr viel über die, die sich nicht impfen lassen wollen. Wir reden wenig über die, die das Angebot annehmen“, sagt Schubert und fügt hinzu: „Ein Großteil der Menschen will mit der Situation umgehen und raus aus der Pandemie kommen und weiß auch: Impfen ist der Weg heraus.“

Impfteams fanden sich schnell wieder

Was ihn freue: „Die Impfteams haben sich schnell wiedergefunden. Wir haben hier noch einmal ein Angebot für Potsdam und das Umland zur Verfügung, um die Hausärzte zu unterstützen. Wer sich impfen lassen will, hat die Möglichkeit dazu. Die Angebote sind da.“ In der Schinkelhalle haben sich seit der Wiedereröffnung am 8. Dezember bis kurz vor Jahresende 9507 Menschen impfen lassen – 8130 bekamen dort ihre Booster-Impfung, 1124 ihre Erst- und 253 ihre Zweitimpfung.

Lesen Sie auch:

„Die Leute, die sich hier impfen lassen, sind tiefenentspannt, freundlich und zuvorkommend“, sagt Maik Hufnagel. Seine Kompanie aus Höxter soll noch bis 26. Januar in beiden Potsdamer Impfzentren helfen. Die Soldaten, die über Weihnachten dabei waren, sind am 30. Dezember in die Heimat zurückgekehrt. „Wir sind jetzt mit einem erholten Kontingent da, um die Impfzahlen hoch zu halten“, wie es der Kompaniefeldwebel ausdrückt.

„Happy New Year“ in der Impfstraße

Dürfen die Soldaten, die im Dorint-Hotel untergebracht sind, wenigstens ein bisschen Silvester feiern? „Wir können unter Einhaltung der Auflagen mit den Angehörigen ins neue Jahr gleiten“, sagt er. Das Anstoßen zum Jahreswechsel sei drin. Am Neujahrstag helfen die Soldaten dann wieder in den Impfzentren. In der Schinkelhalle stand die Begrüßung für alle, die am Samstag zum Impfen kommen, schon dran: Happy New Year!

Von Jens Steglich