Potsdam

Die Landeshauptstadt wird in ihren beiden Impfzentren, der Schinkelhalle in der Berliner Vorstadt und der Metropolishalle in Babelsberg, exklusive Terminfenster für besonders gefährdete Berufsgruppen vorhalten. Das kündigte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch bei der Eröffnung der Schinkelhalle an.

Auch telefonische Buchung möglich

Als konkretes Beispiel für die gemeinten Berufsgruppen nannte er Erzieherinnen. Demnach sollen künftig mittwochs und samstags Terminfenster freigehalten werden. „Erzieherinnen und Erzieher können sich dann ein Berechtigungsschreiben des Arbeitgebers besorgen und müssen sich nicht über das Onlineportal anmelden“, sagte Schubert. Stattdessen soll das Rathaus die Termine direkt koordinieren.

Zuletzt hatte etwa die Chefin der Jugendhilfe der Arbeiterwohlfahrt, Sabine Frenkler, Hilfe bei der Impf-Organisation für die Mitarbeitenden gefordert.Unklar bleibt bislang, ob solche Fenster auch anderen Berufsgruppen wie Lehrerinnen oder Kräften im Einzelhandel zur Verfügung stehen – diese waren zum Beginn der Impfkampagne priorisiert worden.

Zudem wird es wohl bereits ab Freitag dieser Woche zusätzlich zur Onlineterminbuchung die Option auf eine telefonische Terminvergabe für die Impfzentren geben, kündigte der Leiter des Potsdamer Impfstabs, der Feuerwehrmann Thomas Pellert an. „Wir sehen an den bisherigen Buchungen, dass auch die ältere Generation kein Problem mit der Nutzung des Onlineportals hat“, betonte Pellert, „aber wir wollen zusätzlich die Möglichkeit schaffen, rand- und restkontingente auch telefonisch zu organisieren.“

Von Saskia Kirf