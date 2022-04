Brandenburg/Berliner Vorstadt

Das Meisterstück liegt noch in einer schmucklosen Halle in Brandenburg an der Havel: 3,60 Meter Lang, 1,20 bis 1,40 Meter breit und mehr als eine halbe Tonne schwer. Ungewöhnlich das Material: eine 300 bis 400 Jahre alte Eiche, die schon zu Napoleons Zeiten an einem bayerischen Feldrand stand.

Konferenzsaal auf dem Tiefen See

Daraus entstanden ist ein besonderer Tisch: Er schmückt ein Hausboot, das einem Potsdamer Druckereibesitzer gehört, nahe der Schiffbauergasse auf dem Tiefen See liegen soll und künftig als mietbarer Konferenzsaal dient.

Wer an dem Tisch sitzt, hat einiges zu entdecken: Im Tisch ist nämlich die komplette Potsdamer Havellandschaft eingearbeitet – mit blau eingefärbtem Epoxidharz. An der Kräftigkeit des Blau ist auch zu erkennen, wie tief die Gewässer an den jeweiligen Stellen sind.

Phosphorpigmente im Eichenholz

Der eigentliche Clou des überdimensionierten Einrichtungsstückes wirkt erst richtig, wenn das Meeting mal wieder länger dauert und es draußen schon dunkel wird. Dann gibt es einen „Night-glowing-Effekt“.

Das Nachtleuchten geht auf eingearbeitete Phosphorpigmente zurück, die sich am Tage „aufladen“ und nachts noch bis zu acht Stunden glühen.

Der Erbauer des Tisches ist Marvin Zacharias. Der 25 Jahre alte Brandenburger ist faktisch ein Seiteneinsteiger. Erlernt hat er den Beruf des Metallbauers, arbeitete eineinhalb Jahre beim Getriebehersteller ZF, merkte dann, dass dies nicht der Job ist, den er bis zur Rente machen will.

„Ich bin ein kreativer Mensch“

Marvin Zacharias mit der Potsdamer Havellandschaft. Quelle: privat

„Ich bin ein kreativer Mensch, der etwas mit seinen Händen anfangen und arbeiten will. Wenn etwas zu eintönig ist, wird mir schnell langweilig.“ Also fasste er den Entschluss, sich selbstständig zu machen. Im Internet hatte er gesehen, wie in Amerika „River Tables“ gebaut werden:

Die entstehen aus einem gespaltenen Holzstück, der „Fluss“ dazwischen besteht aus Epoxidharz. Das kann glasklar sein oder eingefärbt werden, es gibt auch verschiedene Transparenzstufen, Metallic- und Glitzereffekte sind möglich oder auch das Nachtleuchten.

Experimente mit Epoxidharz

Schnell hatte Marvin Zacharias seine erste Garage gemietet, einen Gründerkurs absolviert, Darlehen aufgenommen. Im Internet hat er sich verschiedene Chargen Epoxidharz bestellt und dann experimentiert. Epoxidharze sind Kunstharze, die im Zwei-Komponenten-Verfahren mit einem Härter gemischt werden, dabei entsteht ein duroplastartiger Kunststoff.

Es habe einige Monate gedauert, bis ein Produkt entstand, das man auch für den Verkauf anbieten konnte. Beinahe alle Erlöse aus seinen Verkäufen steckt Zacharias in Technik, zwischenzeitlich hat er eine große Halle gemietet. Mittlerweile hat er eine riesige Abrichte, das ist eine Hobelmaschine zum Glätten und Ebnen des Holzes.

Das Geheimnis von getrocknetem Holz

Zudem braucht er verschiedene Bohr- und Fräsmaschinen. Eingerichtet hat er eine komplett gedämmte Gusskammer, die er mit Heizstrahlern und Bautrocknern temperiert und entfeuchtet, weil er hier nicht nur das Harz anrührt und vergießt, sondern auch teilweise Hölzer schonend trocknet.

Ein normaler Baum hat 40 bis 60 Prozent Feuchtigkeit, zum Verarbeiten sollten es weniger als 15 Prozent sein. Den großen Konferenztisch hat er bearbeitet als er gerade einmal 10,1 Prozent Kernfeuchte hatte.

Das Holz war allerdings schon jahrelang nach dem Fällen in Bayern vorgetrocknet worden. Sicherheitshalber sind an der Unterseite T-Träger verschraubt, um die Platte befestigen zu können und um sie in Form zu halten.

Über Google Maps hat er für die Havellandschaft Schablonen hergestellt, diese aufs Holz übertragen und dann alle Gewässer einzeln stufenweise ausgefräst – von Hand, ohne CNC-Steuerung.

Ortserkundung mit Google Maps

„Das war schon bei dem Gewicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Kraftakt, die Platte zu bewegen. Ich habe einen Wagenheber und mehrere Paletten dafür eingesetzt.“

Das Gewicht des Tisches musste der Konstrukteur des Konferenz-Hausbootes mit einrechnen, damit das Boot dann gerade im Wasser liegt.

Marvin Zacharias konnte sich etwas mehr als ein Jahr Zeit lassen, weil sich der Bootsbau coronabedingt verzögert hat. Doch nun will der Holzkünstler ausliefern.

