Babelsberg

Ein Berliner Bootsbesitzer (51) hat durch einen Fehler beim Betanken einen Brand an Bord ausgelöst. Er wollte nach einer Nacht vor Anker auf dem Griebnitzsee am Sonntagmorgen weiter fahren. Hierzu schüttete er aus einem Kanister Benzin in den Tank seines Motors. Noch vor der Weiterfahrt kam es plötzlich zu einer Verpuffung mit offenem Feuer auf dem Kajütboot. Zwei Frauen, die an Bord waren, sprangen ins Wasser, um sich vor den Flammen zu retten. Der Bootseigner warf alle brennenden Gegenstände über Bord und löschte das Feuer auf dem Bootsboden mit einem Feuerlöscher. Er zog sich dabei leichte Verbrennungen zu.

Als der Kühlschrank ansprang, entzündete sich der Benzindampf

Die Frauen konnten sich am Boot festhalten und blieben, mit Ausnahme eines Schocks und einer kleinen Risswunde, unverletzt. Die Wasserrettung zog das Boot ans Ufer, wo die Wasserschutzpolizei eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufnahm und das Boot untersuchte. Beim Tanken hatten sich die freigewordenen Benzindämpfe entzündet. Diese sammelten sich unter der Persenning und wurden offenbar beim Zünden des gasbetriebenen Kühlschranks mit entflammt.

Von MAZonline