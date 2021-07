Berliner Vorstadt

Wegen Alkohol im Blut war ein 49-jähriger Sportbootfahrer am Samstagmittag in der Babelsberger Enge zum Tiefen See nicht reaktionschnell genug, um einen Unfall zu verhindern. Auf dem Weg nach Potsdam wollte er kurz nach 13 Uhr einem Schifffahrtszeichen ausweichen und das neben dem Zeichen fahrende Motorboot überholen. Doch das ging schief: Er kam zu weit nach links ab und geriet in den Kurs des anderen Bootes. Beim Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrzeugen Schäden im Bug- und im Heckbereich. Personen wurden nicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 49-jährigen Sportbootführer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der 0,62 Promille ergab. Es wurde eine Anzeige wegen der Gefährdung im Schiffsverkehr aufgenommen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt.

Von maz-online/rai