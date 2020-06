Innenstadt

Knapp 300 Menschen haben am Sonntagnachmittag am Otto-Braun-Platz neben dem Landtag für die sofortige Räumung aller Flüchtlingslager an den EU-Außengrenzen und die Aufnahme solcher Migranten in Deutschland gefordert. Zeitgleich zu einer Kundgebung mehrere Organisationen des Bündnisses „Volle Solidarität voraus!" an der Alten Fahrt war auf Hermannswerder ein Corso von etwa 20 Booten zur Innenstadt aufgebrochen, unter ihnen ein großes Schlauchboot.

Flüchtlinge nahmen an diesem Corso nicht teil. „Von den Flüchtlingen wollte keiner wieder in ein Boot einsteigen“, sagte Gerrit Alino Prange, Sprecher der Grünen Jugend Brandenburg, gegenüber der MAZ: „Diese Menschen sind traumatisiert. Die Boote sind auch keine Symbolik, sondern ein Weg, Abstandsregeln einzuhalten.“

Kein Corona-Schutz in den Lagern

Am Otto- Braun-Platz erklärten Redner verschiedener Jugendorganisationen, von Parteien und Gewerkschaften ihre Solidarität mit den an den europäischen Außengrenzen gestrandeten Flüchtlingen.

Diese müssten unter menschenunwürdigen Bedingungen in Massenlagern ausharren und „keine Perspektive auf eine Weiterreise“ haben, so eine Sprecherin: „In Zeiten von Corona ist in den Lagern kein Infektionsschutz möglich. Die EU schaut tatenlos zu, wie Menschen in würdelosen Zuständen in Lebensgefahr geraten.“

Sprechchöre gegen anwesenden AfD-Vertreter

Das Land Brandenburg müsse ein umfassendes, humanitäres Aufnahmeprogramm für schutzbedürftige Menschen auf der Flucht auflegen und umsetzen, wurde gefordert. Sammelunterkünfte müssten abgeschafft und die Geflüchteten sofort dezentral untergebracht werden.

Mit Sprechchören grenzten die überwiegend jugendlichen Kundgebungsteilnehmer einen AfD-Vertreter aus, den sie zum Verlassen der Veranstaltung aufforderten. Mit einem Transparent versperrten sie im die Sicht. Die Polizei duldete das, setzten aber durch, dass der Mann bleibt.

Von Rainer Schüler