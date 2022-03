Bootsmotor-Diebe in Potsdam mit Beute erwischt

Brandenburger Vorstadt

In der Brandenburger Vorstadt sind am Dienstag Bootsmotor-Diebe gestellt worden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am frühen Morgen beobachtet, wie zwei Männer einen Bootsmotor in der Nähe eines Liegeplatzes in einen Transporter einluden. Die verständigten Polizeibeamten stellten zwei Männer an einem Mercedes-Kleintransporter, in dem ein Bootsmotor lag. Auf dem Liegeplatz fand sich das zugehörige Boot. Die Männer wurden vorläufig festgenommen, der Motor wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline