Bornim hat sein Bürgerhaus zurück

Bornim

Nach fünf Jahren kann Bornim sein Bürgerhaus wieder vollständig nutzen. Das Gebäude hatte bereits viele Tapetenwechsel hinter sich. Die Bornimer Grundschule zog 1971 in das Haus und nach Schulschließung entstand 2001 das Bürgerhaus Bornim für Familienfeiern, Vereinsleben und Freizeitangebote.

Die Grundschule öffnete im Juni 2015 wieder, zunächst in einem Containergebäude, während der neue Gebäudekomplex erbaut wurde. Da die Schule weiteren Platz brauchte, musste das Bürgerhaus vorübergehend Räume abgeben. In der Zeit konnte das Bürgerhaus bloß zwei kleine Räume effektiv nutzen. Diese blieben für selbstorganisierte Gruppen bestehen.

Anzeige

Nutzung war zeitweise kaum möglich

Dann zog die Grundschule im August 2019 in den neuen Komplex und das Bürgerhaus Bornim kann nun für Vereine und Projekte genutzt werden. In der Zwischenzeit konnte der Hausmeister Stück für Stück die Schul-Einrichtungen ausbauen und das Gebäude konnte für die neue Nutzung vorbereitet werden. Die neue Leitung des Bürgerhauses nutzte die Zeit, um ein Konzept vorzubereiten. Durch die Corona-Pandemie wurde der offizielle Start verschoben, doch jetzt kann das Bornimer Projekt beginnen: Am Dienstag gab es eine kleine Wiedereröffnungsfeier unter Hygiene- und Abstandsregeln, die den offiziellen Start des Bürgerhauses markierte. Stefanie Brauer (42) ist als Kulturarbeiterin im wiedereröffneten Haus in der Potsdamer Straße angestellt. Sie sagt: „Hier soll eine Begegnungsstätte für Menschen jeden Alters entstehen.“ Die Leiterin Miriam Kayser, sowie Julian Päpke-Alisch, der für die Technik zuständig ist, waren am Dienstag aus Gesundheitsgründen nicht dabei. Stefanie Brauer führte die Gäste, die gestaffelt eingeladen waren, durch das neu eingerichtete Bürgerhaus. „Im Kreativraum möchten wir Angebote für Jugendliche schaffen, vielleicht im handwerklichen Bereich.“, sagt die Bornimerin.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch an die Jugend ist gedacht

Die Räume nutzten in der Vergangenheit hauptsächlich Senioren, erklärt die Kulturarbeiterin. Sie möchte zukünftig auch Raum für junge Menschen schaffen. Außerdem bietet das Bürgerhaus einen großen Veranstaltungsraum, der vor­aussichtlich im nächsten Jahr für private Feiern gemietet werden kann. Im Bewegungsraum übt ab dieser Woche die Senioren-Tanzgruppe und im Musikraum kann der Herren-Chor „Germania“ wieder proben.

Bei der Wiedereröffnungsfeier ist Helga Finke (78), die seit 13 Jahren am Senioren-Tanzkurs teilnimmt. „Das ist das Einzige in der Umgebung, wo wir mitmachen können.“, sagt die 78-jährige. Sie sei gerne bei den Veranstaltungen im Bürgerhaus dabei, erzählt die Bornimerin. Zwei weitere Frauen erzählen, dass sie seit sechs Jahren einen wöchentlichen Spieleabend veranstalten. Sie sagen, dass sie die Abwechslung und Gesellschaft genießen. Sie hoffen, dass in Zukunft mehr Leute an ihren „Rummikub“ und „Mensch-Ärger-Dich-Nicht“-Spielen teilnehmen werden.

Neue Ideen sind herzlich willkommen

Der Bürgerverein Bornim 90 e.V. ist der Träger des Bürgerhauses in Kooperation mit dem Bornimer SC. Der Vorstandsvorsitzende des Bürgervereins, Klaus Rietz (76), sagt: „Das Bürgerhaus Bornim ist seit langer Zeit ein Herzensprojekt unseres Vereins.“

„Ich möchte einen Anlaufpunkt für alle schaffen.“, erzählt Stefanie Brauer. Zu ihren Wünschen gehören eine Telefonzelle, um Bücher zu tauschen, ein Kiez-Kino und Stadtteil-Feste. „Wir haben die Räume und wir möchten sie gern zur Verfügung stellen.“, so die 42-jährige. Jeder ist eingeladen an den Angeboten teilzunehmen oder eigene Ideen einzubringen. Fragen können an info@buergerhaus-bornim.de gestellt werden.

Von Jennifer Bongards