Die Entwicklung der Gartenstadt westlich des Volksparks steht nach über zwei Jahrzehnten kurz vor dem Abschluss. Die städtische Immobilienholding Pro Potsdam hat auf MAZ-Anfrage die Ausschreibung der letzten acht Grundstücke für Eigenheime bestätigt. Sechs von ihnen werden ab Sonnabend öffentlich ausgeschrieben, zwei weitere, etwas größere Grundstücke in den nächsten Monaten.

Pro Potsdam rechnet mit mindestens 420.000 Euro für jede Parzelle

Die Baufelder liegen in der Opolestraße mit Blick auf die Viereckremise am Volkspark Potsdam. Die Vergabe erfolgt zum Höchstpreis. Pro-Potsdam-Geschäftsführer Bert Nicke erhofft sich dabei einen Erlös von mindestens 600 Euro pro Qua­dratmeter. Die sechs kleineren Parzellen mit rund 700 Quadratmeter Fläche sind demnach kaum für weniger als 420 000 Euro zu haben. Die zwei anderen Flächen, sind wegen ihres zu erhaltenden Baumbestands mit rund 1200 Quadratmeter deutlich größer geschnitten – wer dort ein Einfamilienhaus bauen will, muss allein für das Grundstück mit Kosten von mindestens 720 000 Euro rechnen.

Die letzten Parzellen in der Gartenstadt liegen an der Opolestraße direkt an der Viereckremise (u.l.) am Volkspark. A: Sechs rund 700 Quadratmeter große Eigenheim-Grundstücke. B: Zwei weitere rund 1200 Qua­dratmeter große Grundstücke – ebenfalls für Einfamilienhäuser. C: Hier entsteht bis 2023 eine Kita. D: Diese Brache wird wegen des Baumbestands eine Grünfläche. Quelle: Falcon Crest Air

Seit 2003 wurden allein im Bereich der nördlichen Gartenstadt 233 solcher Eigenheimgrundstücke verkauft. 40 Millionen Euro wurden damit eingenommen. Die Ausschreibungen zum Höchstgebot verteidigt Nicke. „Militärflächen wurden wieder nutzbar gemacht und Potsdam bekam einen Stadtteil, ohne dass Haushaltsmittel bereitgestellt werden mussten“, sagt Nicke. Die Entwicklung der Bodenpreise sei hier nicht von Spekulanten „abgeschöpft“ worden – stattdessen haben die neuen Eigentümer die Erschließung der Gartenstadt und die daraus folgende soziale Infrastruktur in Form von Kitas und Schulen finanziert.

Kaufpreise haben sich seit 2010 mehr als verdreifacht

Die Kaufpreise für die Eigenheimgrundstücke waren im Vergleich zu heute lange Zeit geradezu moderat. Anstelle der nun erwarteten 600 Euro wurden laut Pro Potsdam im Schnitt bisher 179 Euro pro Quadratmeter erlöst. „Wir haben die Grundstücke bis etwa 2010 wie sauer Bier angeboten“, sagt Nicke. Damals gab es in Potsdam viele konkurrierende Bauflächen. „Es wurden Grundstücke in Bornim, am Jungfernsee und in Fahrland angeboten. Da waren wir mit vielen privaten Entwicklern in Konkurrenz. Schauen Sie jetzt, es gibt kein Grundstück für ein Einfamilienhaus, das zu akzeptablen Konditionen bauträgerfrei erworben werden kann“, sagt Nicke.

Ein weiterer Grund für die seitdem immer stärker gestiegenen Gebote sieht Nicke im niedrigen Zinsniveau. Mittlerweile können Familien dadurch deutlich höhere Gebote finanzieren.

Idee für die Gartenstadt entstand schon 1993

Nicke gesteht ein, dass Eigenheim-Siedlungen „ein Premiumsegment“ seien, eigentlich „keine städtische Aufgabe“. Hätte man die Pläne für die Gartenstadt nicht angesichts der Entwicklung auf dem Wohnungs- und Mietmarkt ändern müssen? Warum hat die Pro Potsdam nicht mehr Geschosswohnungsbau mit kleinen Wohnungen verlangt oder selbst errichtet?

Bert Nicke, Geschäftsführer des Sanierungsträgers. Quelle: Pro Potsdam

Dafür sieht der Pro-Potsdam-Chef keinen Spielraum, denn davon wäre der Kern der städtebaulichen Idee der „ Gartenstadt“ betroffen, die in einem Workshop mit Potsdams Partnerstadt Bonn 1993 entwickelt worden war. „Für so eine Vision braucht man Geduld und es ist eine Leistung, dass die Stadt 30 Jahre lang mehr oder weniger daran festgehalten hat“, sagt Nicke.

Er verweist darauf, dass man für den Geschosswohnungsbau südlich des Volksparks einen langen Atem benötigt habe. Weil dort private Investoren lange ausblieben, bebaute die Pro Potsdam dort schließlich zahlreiche Baufelder selbst. Auch wenn sich der Markt nun gedreht hat: Die Festlegungen für den nördlichen Bereich ließen sich nicht einfach ändern, die Infrastruktur im Untergrund wurde auf Eigenheime ausgelegt und sei wenig flexibel.

Käufer haben sehr viel Gestaltungsspielraum für ihr Haus

Wer nun die letzten Grundstücke direkt am Volkspark kauft, hat beinahe freie Hand in der Gestaltung. Die gesamte Gartenstadt ist durch eine große Vielfalt unterschiedlicher Häuser geprägt. „Viele Bau- und Dachtypen sind zugelassen. Das Diverse prägt hier den Charakter“, sagt Nicke.

Er rechnet damit, dass die Eigentümer bis 2022 Baugenehmigungen haben werden und die Häuser 2023 fertiggestellt werden. Direkt hinter diesen letzten Eigenheim-Parzellen befinden sich allerdings noch zwei weitere Brachen. Eine davon wird wegen ihres alten Baumbestands zu einer Grünfläche, daneben soll ebenfalls bis 2023 eine weitere Kita gebaut werden.

Ein Lehre für Krampnitz – mehr soziale Infrastruktur

Eine große Lehre aus dem Bornstedter Feld zieht die Pro Potsdam für die Entwicklung für den nächsten großen Potsdamer Stadtteil in Krampnitz: Der Anteil von Kindern ist in der Gartenstadt etwa 40 Prozent höher als im Potsdamer Schnitt. Im Bornstedter Feld wurde zu spät darauf reagiert – erst vor etwa fünf Jahren wurde mit zusätzlichen Schulen und Kitas „nachgelegt“.

In Krampnitz wird von vornherein mit einem höheren Bedarf an sozialer Infrastruktur gerechnet. Eigenheime werden dort allerdings nicht entstehen. Allein im Randbereich sollen Reihenhäuser errichtet werden, die von Baugruppen erworben werden sollen. Die wenigen alten Doppelhäuser im Krampnitzer Bergviertel kommen laut Nicke nicht in private Hand – hier soll ein genossenschaftliches Quartier entstehen.

