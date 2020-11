Bornstedter Feld

Volker Härtig war von 1992 bis 2003 Gründungsgeschäftsführer des Entwicklungsträgers Bornstedter Feld. Er ging auch im Streit um eine sehr viel dichtere Bebauung des Viertels – die er befürwortete.

Waren Sie dabei, als die letzten Russen das Bornstedter Feld geräumt haben?

Volker Härtig: Im Sommer 1994 saß ich beim Standortkommandanten. Er wollte noch anstoßen auf den Abschied, hat eine Schranktür geöffnet, eine Flasche Wodka rausgeholt und eingeschenkt. Wir haben ein bisschen geredet, aber dann kamen zwei Ladas auf den Hof gefahren. Die Flasche verschwand sofort und ich wurde höflichst hinaus komplimentiert.

Steht das Haus noch?

Das war an der Jägerallee, in der ehemaligen Garde-Ulanen-Kaserne, dort wo jetzt die DKB sitzt. Dort war damals die Kommandantur.

Es dauerte sehr lange, bis das Bornstedter Feld zur Großbaustelle wurde. Woran lag das?

Ein Grund war, dass wir erst ab 1994 auf die Flächen konnten. Gegründet wurde der Entwicklungsträger zwar schon 1992. Aber auch als die Russen weg waren: städtebauliche Rahmenplanung, die Bebauungspläne, Abstimmungen zum Denkmalschutz, Altlastensanierung, Erschließungsplanung, all das braucht Jahre, bevor der erste Stein gesetzt wird. Insofern war klar, dass es vor 1997/98 nicht viel Bautätigkeit gibt. Doch 1998 liefen die steuerlichen Anreize des Fördergebietsgesetzes für Investitionen aus, das war für das Bornstedter Feld schon sehr ungünstig.

Welche Wirkung hatte die Buga-Bewerbung?

Der Zuschlag für Potsdam im Dezember 1995 hat enorme Zuversicht, ja Euphorie ausgelöst. Das half umgekehrt auch bei den enorm zähen Auseinandersetzungen um die Liegenschaften. Es gab ja jahrelang Streit mit Bund und Land. Der Bund hatte alle möglichen Kasernen für Bundesbedarfe reklamiert, das Land mit der Landesentwicklungsgesellschaft LEG eine Konkurrenz aufs Gleis gesetzt. Wir mussten uns für die Stadt Potsdam um die Militärflächen streiten, auch vor Gericht.

Sind zur Buga 2001 schon Wohnungen gebaut worden?

Ja, wir hatten vor, dass bis zur Buga-Eröffnung im April 2001 die ersten 1000 Wohnungen fertiggestellt sind. Das ist nicht ganz gelungen. Das Entscheidende war aber, dass zur Bundesgartenschau die Erschließung geschafft wurde: Straßenausbau, Parkplätze, die Straßenbahn als größtes Verkehrsvorhaben, die unterirdische Infrastruktur. Damit verband sich die enorme wirtschaftliche Herausforderung, dass wir bzw. die Stadt mit Unterstützung des Landes erheblich in finanzielle Vorleistung gehen mussten.

War zur Buga schon absehbar, dass die Biosphärenhalle ein Problemfall wird?

Zur Attraktivität jeder Bundesgartenschau, die ja eine Leistungsschau des Gartenbaus ist, gehören Hallenschauen. Die 50., also die Jubiläums-Buga in temporären Traglufthallen auszurichten, schien unangemessen. Für eine große Halle im Bornstedter Feld fehlte aber der Bedarf und anfangs ein Nachnutzungskonzept. Wir haben schließlich eine Idee aus Hannover aufgegriffen, eine Natur-Erlebnis-Welt wie in den Herrenhäuser Gärten. Sie sollte die touristische Attraktivität Potsdams bereichern. Mit dem Kino-Unternehmer Flebbe kam dann auch der Partner für die Nachnutzung aus Hannover, der die Halle wirtschaftlich betreiben wollte.

Potsdam hat die Biosphäre nach Flebbes Ausstieg als Zuschussgeschäft übernommen. Wie hätten Sie entschieden nach Ablauf der Zweckbindung im Jahr 2017? Hätte man abreißen sollen?

Nein, man sollte die Biosphäre nicht nur als Kostenfaktor bewerten. Die Themen Erhalt der Natur, der Schutz von Flora und Fauna und Klimawandel sind universell aktueller denn je. Die Biosphäre bringt dies insbesondere Kindern näher. Es wurde über Jahre zu wenig investiert, auch ins Marketing. Was da geht, zeigen andere Projekte aus den Bereichen unterhaltsamer Wissensvermittlung. Potsdam profitiert von der Nähe zu Berlin, liegt im Metropolenraum mit vier bis fünf Millionen Einwohnern. Die Biosphäre zu erhalten, ist nicht unvernünftig.

War der Volkspark eigentlich schon vor der Bundesgartenschau im Konzept?

Die städtebauliche Rahmenplanung sah von vornherein eine grüne Verbindung zwischen Ruinenberg, Pfingstberg und der Feldflur vor. So entschieden die Stadtverordneten. Das war unsere Arbeitsgrundlage.

Nun gibt es regelmäßig Streit um eine Verkleinerung des Volksparks zu Gunsten weiterer Wohnungen. Widerspricht diese Entwicklung den ursprünglichen Plänen?

Zur Bundesgartenschau wurde die Volksparkfläche größer angelegt als sie es auf Dauer bleiben sollte – die „temporären“ Bereiche, die jetzt immer wieder in der Diskussion stehen: hier gab es keine großartigen baulichen Investitionen. Der intensive bauliche Aufwand erfolgte im südlichen Bereich mit dem Wiesenpark, dem Wasserspielplatz, den Wällen, Biosphäre und Schragen. Hier soll nicht zurückgebaut werden. Aber natürlich ist jede Bebauung von Grünflächen ein Verlust, denn die Parkbesucher haben sich daran gewöhnt. Doch zur Wahrheit gehört: Voraussetzung für viele Investitionen, wie die Kosten für die Straßenbahnanbindung, war, dass die Planung für das Bornstedter Feld eine ausreichende Anzahl von Wohnungsneubauten nachweist.

Sie gingen 2003 auch im Streit um eine dichtere Bebauung, die Sie vehement befürwortet hatten. Warum?

Für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist immer die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten, das fordert schon das Baugesetz. Daher war selbstverständlich, dass man im Bornstedter Feld eine gewisse Dichte erreicht. Eine öffentliche Investition von etwa 300 Millionen Euro holst du mit der Vermarktung von Eigenheimgrundstücken nicht wieder rein. In den 90ern sah man es im Rathaus genau so. Später spielten einige Kräfte in der Stadt da nicht mehr mit. Auch die Gewoba mit ihren Wohngebieten im Potsdamer Süden fürchtete damals, dass der Wohnungsneubau im Bornstedter Feld zu ihren Lasten geht. Die Sicht änderte sich erst mit dem in Potsdam stärker werdenden Zuzug und Wachstum ab 2005.

Wo gab es denn die großen Abstriche im Vergleich zur ursprünglichen Planung?

Städtebaulich hat sich gar nicht viel verändert. Das zu Grunde liegende Konzept aus den Jahren 1992 bis 1996 war schon sehr robust. In der Grundstruktur ist es realisiert worden.

Können Sie eine Kritik an der großen Dichte im Bornstedter Feld nachvollziehen?

Große Dichte? Was soll man da kritisieren bei diesem attraktiven Wohnumfeld? Niemand wohnt weiter als fünf Minuten zu Fuß zum großzügigen Park. Gerade Bodenschutz- und Klimaschutzaspekte sprechen für eine intensivere Ausnutzung von bebauten Flächen. Mehr freistehende Eigenheime und Villen in Potsdams Norden zu bauen, wäre grundfalsch gewesen. Eine gemischte Sozialstruktur ist im Bornstedter Feld sicher auch nicht falsch.

Manche Kritiker sprechen von Häuserschluchten, ziehen Vergleiche zu „Haneu“, dem berüchtigten DDR-Plattenbauviertel Halle-Neustadt. Was sagen Sie denen?

Natürlich: In einer dichten Stadt gibt es „Häuserschluchten“. Gerade in historischen Stadtkernen mit gemischten Nutzungen in den Erdgeschossen sind sie sogar sehr beliebt. Wie die Menschen Architektur empfinden, ist mitunter auch Geschmackssache. Der Straßenraum im Bornstedter Feld ist sogar großzügig gestaltet. Vielleicht hätte man mehr Bäume in manchen Straßen pflanzen können. Aber das sind eher Petitessen. Man bedenke, dass von den drei Millionen Quadratmetern im Entwicklungsgebiet weniger als die Hälfte überhaupt Bauland wurde.

Was sagen Sie zum Vorwurf der Monotonie?

Mancherorts wäre eine größere Fassadenvielfalt, ein differenziertes Farbkonzept besser gewesen. Zu meiner Zeit legten wir darauf Wert, dazu in den Bebauungsplänen Vorgaben festzuschreiben, selbst für die Einfamilienhausbebauung. Später wurde auch nicht mehr so viel Wert darauf gelegt, durch eine kleinteilige Parzellierung eine gemischtere Bauherrenstruktur zu erreichen. Eine diversere Eigentümerstruktur hätte dem Stadtteil an manchen Orten gut getan.

Wie kann man das korrigieren?

Das ist erledigt.

Wie kam es dazu?

Ein Moment war, dass der Entwicklungsträger nach meinem Abgang der Pro Potsdam einverleibt wurde. Ich hatte mich immer dagegen ausgesprochen, weil ich die Vorteile überhaupt nicht hatte sehen können. Auch kostenmäßig gab es keine. Aber es hat eben dazu geführt, dass die größte städtische Wohnungsgesellschaft die weitere Entwicklung im Bornstedter Feld beherrschte. Der Gesetzgeber sieht das nicht vor.

Trotzdem gilt das Bornsteder Feld als Erfolgsgeschichte. Zu recht?

Im Ergebnis ist das Bornstedter Feld eine der wenigen großen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen in Deutschland, die neben vielen positiven Wirkungen auf die jeweilige Stadtentwicklung am Ende sogar mit einem wirtschaftlichen Plus abgeschlossen werden. So ein mehr als 20 Jahre dauerndes Projekt steht und fällt natürlich mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Inzwischen gehen Baugrundstücke dort für rund 1000 Euro pro Quadratmeter weg. Das ist etwa sechsmal so viel, wie wir sie damals kalkulierten.

Was war ihr schönster, glücklichster Augenblick im Zusammenhang mit dem Bornstedter Feld?

Für mich persönlich natürlich: ich lernte meine Frau dort kennen. Sie arbeitete 2001 beim Potsdamer Stadtfernsehen. Beruflich der Bau und die Eröffnung des Parks. Eine solche Chance hat man selten im Leben. Potsdam hat von der Entwicklung des Bornstedter Feld vielfältig profitiert. Der Park, die Biosphäre, die tollen Spielplätze schaffen eine hohe Lebensqualität, sind aber auch Ausdruck anspruchsvollen zeitgenössischen Bauens in der Brandenburgischen Landeshauptstadt nach der Wende. Der Entwicklungsträger hat ja nicht zufällig 2003 den deutschen Städtebaupreis verliehen bekommen, obwohl damals vieles noch nicht realisiert war.

