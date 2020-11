Bornstedt

Um ein allgemein verbreitetes Missverständnis gleich aus dem Weg zu räumen: Peter Joseph Lenné (1789 – 1866) liegt nicht auf dem Bornstedter Friedhof. Das Grab des berühmten Garten- und Landschaftsgestalters, der unter anderem für die Umgestaltung des Park Sanssouci Anfang des 19. Jahrhunderts verantwortlich war, liegt auf dem Sello-Friedhof.

Der liegt zwar räumlich mitten im Friedhof von Bornstedt, befindet sich aber bis heute im Privatbesitz der Familie. Darauf verweist nicht nur ein Schild neben dem Eisentürchen, das zum Alten Bornstedter Friedhof führt, auch Besucherführerin Susanne Drenhaus-Lemgo betont es nachdrücklich.

Sonst monatlich Führungen

Die 60-jährige Potsdamerin ist lizenzierte Schloss- und Stadtführerin und Mitglied im Fördervereins Freunde des Bornstedter Friedhofs e.V.. Normalerweise führt sie jeden ersten Samstag im Monat Interessierte über den Friedhof in Bornstedt, coronabedingt finden Führungen in diesem Jahr aber nur unregelmäßig statt.

Zu den meisten der vielen historischen Gräber vor Ort, kennt sie die Geschichte, nur selten muss sie in ihren dicken Ordner gucken, der gespickt ist mit Namen, Fakten und einem Friedhofsplan.

Susanne Drenhaus-Lemgo führt Besucher jeden Monat und auf Anfrage über den Bornstedter Friedhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ausgehend vom alten Teil rund um die Bornstedter Kirche, die in ihrer jetzigen Form seit 1856 besteht, ist der Friedhof im Laufe der Jahre immer wieder erweitert worden, sodass er sich heute in insgesamt fünf Teile gliedert.

Auch Manfred Stolpe liegt hier

Auf den vier Erweiterungen dürfen auch heute noch Verstorbene beerdigt werden, erst Anfang des Jahres wurde der erste Ministerpräsident Brandenburgs nach der Wiedervereinigung, Manfred Stolpe ( SPD), vor Ort beigesetzt. Sowohl Urnen- als auch Sargbestattungen sind möglich, anonyme Gräber sind allerdings nicht erlaubt, wie Drenhaus-Lemgo sagt. Um die 4000 Gräber befinden sich vor Ort.

Das Besondere: Wer den Friedhof unterstützen möchte, kann das durch sogenannte Grabpatenschaften tun. Interessierte übernehmen dabei die Restaurierungs- und Erhaltungspflichten für Gräber, für die kein Nutzungsrecht mehr besteht, und retten dadurch historische Anlagen. Gleichzeitig erhalten die Paten im Gegenzug das Recht, sich selbst, Angehörige oder Freunde dort bestatten zu lassen.

Grabinschriften als eigenes Medium

Umso mehr man sich vom direkten Umfeld der Kirche entfernt, desto moderner werden die Gräber, zu entdecken gibt es trotzdem fast überall etwas – die Grabstellen teilen ihre Geschichte meist selbst mit, sagt die Besucherführerin. „Die Grabinschriften waren besonders in der Frühen Neuzeit ein eigenes Medium, sie gaben teilweise Auskunft über das Leben der Verstorbenen, die Ehe, Auszeichnungen“, erzählt Drenhaus-Lemgo.

Grabstätte von Manfred Stolpe auf dem Bornstedter Friedhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein schönes Beispiel findet sich – von den Arkaden herkommend - links neben der Kirche: Hier steht eine relativ große weibliche Figur, die sich auf einer Säule abstützt, auf der wiederum ein Porträt zu sehen ist. Das Porträt in ovaler Medaillonform zeigt Wilhelmine Erdmuthe Mahler, die in den 1750er geboren wurde und 1776 noch relativ jung verstarb.

Sie war die Frau des Potsdamer Weinhändlers Johann David Mahler, ein Beruf, der damals Wohlstand bedeutete. „Es ist etwas Besonderes in dieser Zeit, dass eine Frau mit so einem Grabmal, sogar mit ihrem Porträt geehrt wird“, sagt Drenhaus-Lemgo.

Die Gestaltung des Grabes ordne sich stilistisch in die Übergangsphase von Barock zu Klassizismus ein. „Der weibliche Schutzgeist hält eine umgedrehte Fackel, ein barockes Symbol für den Tod, auch das geflügelte Stundenglas unten auf dem Sockel ist ganz typisch Barock.“

Die abgebrochene Säule wiederum sei ein klassischer Bezug zur Antike. Das Grab ihres Mannes, das sich rechts daneben befindet, ist dann schon rein klassizistisch: Klare, altarähnliche Formen, ein griechisch anmutendes Muster.

Die Ruhestätte von Heinrich Wilhelm Wagenführer (1690 – 1758) ist barock verziert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hat man Symbole wie diese einmal erkannt, entdeckt man sie auf dem alten Teil des Friedhofs plötzlich auch an anderen Orten. An Drenhaus-Lemgos Lieblingsgrab zum Beispiel, der Ruhestätte von Heinrich Wilhelm Wagenführer (1690 – 1758). „An der Grabplatte kann man die Symbolik des Barock einfach sehr gut erklären“, sagt sie.

Totenkopf und geflügeltes Stundenglas

Unten links ist wieder das geflügelte Stundenglas zu sehen, rechts daneben eine abgebrochene Fackel und rechts oben ein Schädel mit Gebeinen. All das steht für den Tod, die Rosen auf der linken oberen Seite für das Leben. Die typisch barocken Sinnsprüche „Carpe diem“ („Genieße den Tag“) und „Memento mori“ („Gedenke des Todes“) sind hier in Steinbildern zusammengefasst.

Übrigens: Wenn man über den Alten Friedhof läuft, hat man quasi immer Tote unter sich – auch dort, wo keine Gräber zu erkennen sind. „Früher wurden die Toten hier kreuz und quer bestattet und auch nicht so tief wie heute“, sagt Drenhaus-Lemgo.

Die erste nachgewiesene Bestattung hat auf dem Bornstedter Friedhof im Jahr 1599 stattgefunden, die älteste noch erhaltene Grabplatte ist gleich vorne an der Ostwand der Kirche zu finden und stammt aus dem Jahr 1678. Sie verweist auf den Potsdamer Amtsschreiber Christoph Schmaill und seine Frau Margarethe, deren Geburtsname Reyer sich in der Gestaltung der Grabplatte wiederfindet: Auf ihr ist ein Reiher-ähnlicher Vogel zu sehen.

Susanne Drenhaus-Lemgo vor der ältesten erhaltenen Grabplatte des Friedhofs aus dem Jahr 1678. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für die Restaurierung dieser und vieler anderer Grabplatten hat sich laut Drenhaus-Lemgo der ehemalige Pfarrer Gottfried Kunzendorf – der auch den Förderverein Freunde des Bornstedter Friedhofs e.V. Anfang der 1990er Jahre initiiert hat – eingesetzt.

Genauso wie für die Gedenktafeln am Bornstedter Kirchturm, die an Persönlichkeiten erinnern, deren Gräber verschollen sind, früher aber in der alten Kirche und auf dem Bornstedter Friedhof bestattet waren. Sanssouci-Gärtner sind dabei sowie verdienstvolle Potsdamer, darunter Friedrich Jury, der den Atlas auf dem Alten Rathaus schuf.

Eine noch unausgegrabene Gruft

Apropos verschollen: Links neben der einzigen Gruft auf dem Bornstedter Friedhof, die sich die Familie Müller Nedliz bauen ließ, wird noch eine Gruft vermutet, wie Drenhaus-Lemgo sagt. Die leichte Erhebung deutet noch immer darauf hin. Gerührt werden darf daran aus Denkmalschutzgründen aber nicht.

Im Hintergrund ist die einzige Gruft des Friedhofs zu sehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Inspiration für Theodor Fontane

Gegraben wurde hingegen nach Samuel Rösel – zumindest im übertragenen Sinne. Der Maler, der auch Zeichenlehrer von Felix Mendelssohn-Bartholdy und König Friedrich Wilhelm IV. war, geriet nach seinem Tod in Vergessenheit. Theodor Fontane entdeckte sein Grab bei einem Besuch in Bornstedt und stellte in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ die Frage: „Wer ist er?“.

Daraufhin erhielt er zahlreiche Zuschriften, die nächste Auflage Fontanes berühmtesten Reiseberichts bekam ein zusätzliches Kapitel und Rösel eine neue Grabstätte mit Informationstafel. Seit 1917 liegt er nicht mehr auf dem Alten Kirchhof, sondern – umrandet von einem grünen gusseisernen Gitter – auf Teil II des Bornstedter Friedhofes. Rösel wäre übrigens im Fontane-Jahr 2019 250 Jahre alt geworden.

Die Gärtner des Neuen Palais

Und so lässt sich eine Geschichte nach der anderen auf und zwischen den Grabplatten entdecken. Sie alle zu erzählen, würde ein Buch füllen, ein Besuch reicht nicht aus, sie alle abzugehen – wiederkommen lohnt sich also. Und wer einfach nur Peter Joseph Lenné auf dem Sello-Friedhof besuchen möchte, kann das natürlich auch tun.

Schinkelschüler sowie Architekt Friedrich Ludwig Persius (1803 – 1845) liegt dort ebenso wie mehrere Mitglieder der namensgebenden Familie. Die Sellos waren eine Gärtnerfamilie, Emil Sello (1816 – 1893) ist der wohl bekannteste: Er war Oberhofgärtner, betreute sowohl das Revier Neues Palais und Charlottenhof und war der letzte Gärtner der Familie. Seine beiden Söhne wurden Juristen.

Führungen auf dem Bornstedter Friedhof finden normalerweise an jedem ersten Samstag im Monat um 14.30 Uhr statt. Sonderführungen nach Vereinbarung unter Tel.: 01784734354 oder per Mail an fuehrungen.bornstedt@evkirchepotsdam.de sind möglich.

Von Sarah Kugler