Die Landeshauptstadt Potsdam erlebte einen vergleichsweise ruhigen und weitgehend friedlichen Jahreswechsel. Dieses Fazit ziehen am Morgen danach sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr. Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum meldete vier Patienten, die wegen Verletzungen durch Feuerwerkskörper behandelt werden mussten.

Gesichtsverletzungen durch Böller

Ein Patient erlitt Gesichtsverletzungen durch einen Böller, ein anderer Brandverletzungen. Beide Verletzte mussten operiert werden. Bei den anderen zwei Fällen handelte es sich nach Angaben des Klinikums um Verletzungen am Finger und an der Hand. Die zentrale Notaufnahme des Klinikums versorgte in den vergangenen 24 Stunden bis heute Morgen um 9 Uhr insgesamt 97 Patienten. „Dies ist gegenüber herkömmlichen Tagen ein etwas erhöhtes Patientenaufkommen. Darunter befanden sich viele sogenannte Bagatellfälle“, teilte das Klinikum mit.

Mit Pistolen in die Luft geschossen

Die Polizeiinspektion Potsdam meldete unter anderem Einsätze wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und aufgrund von Köperverletzungen, die aber nicht schwerwiegend gewesen seien. In Potsdam-Drewitz wurde die Polizei gerufen, nachdem Zeugen mehrere Männer gemeldet hatten, die mit Pistolen in die Luft schossen. Beim Eintreffen der Ordnungshüter waren die Männer geflüchtet, drei konnten im Umfeld von Polizisten gestellt werden. Ein 22-Jähriger Potsdamer hatte zwei Schreckschusswaffen mit Munition dabei und konnte eine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen. Ein zweiter Beschuldigter (22) mit einer Schreckschusspistole besaß keinen Waffenschein. Bei einem 40-Jährigen aus Potsdam stellten die Beamten ein verbotenes Einhandmesser fest.

Die Waffen wurden aufgrund des bestehenden Böllerverbotes sichergestellt. Gegen die drei zur Tatzeit alkoholisierten Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Großer Knall in der Brandenburger Vorstadt

In der Brandenburger Vorstadt riss am Neujahrsmorgen gegen 6.10 Uhr ein Knall einige Anwohner aus dem Schlaf. Dem ersten Knall folgte kurz danach eine zweite Detonation. Die Polizei stellte vor Ort einen stark beschädigten Zigarettenautomaten fest. Eine Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Die Kripo sicherte Spuren und ermittelt wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Verbindung mit einem besonders schweren Fall des Diebstahls, sagte Stefan Kronemann, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Potsdam. Die Täter haben aus dem gesprengten Automaten eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln gestohlen.

Fassade einer Turnhalle beschädigt

Bei einem Feuer in Potsdam-West ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Unbekannte hatten einen Papierkorb in unmittelbarer Nähe der Turnhalle des Hanna-Ahrend-Gymnasiums in Brand gesetzt. „Durch die enorme Hitze wurde die Fassade des Gebäudes leicht beschädigt“, sagte Kronemann. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen, ein größerer Schaden konnte dadurch verhindert werden, so Kronemann.

Feuerwehr löschte vier Brände

Die Potsdamer Feuerwehr musste in der Silvesternacht insgesamt vier kleinere Brände in Mülltonnen oder auf Müllablagerungen löschen. Es brannte unter anderem ein Stapel Altreifen auf einem Firmengelände am Weidendamm in Babelsberg. Das Feuer griff auch auf eine Mülltonne und auf ein danebenstehendes Auto über, das bereits abgemeldet war. Mülltonne und Fahrzeug wurden leicht beschädigt. Eine halbe Stunde vor Mitternacht brannte zudem ein Müllcontainer in der Stahnsdorfer Straße. Ausgerückt sind Feuerwehrleute auch, nachdem Brandmeldeanlagen Alarm geschlagen hatten. Das waren Fehlalarme, sagte Christine Homann, Pressesprecherin in der Stadtverwaltung Potsdam. Auch sie sprach von einer insgesamt ruhigen Silvesternacht in Potsdam.

Weniger Einsätze als im Vorjahr

Ähnlich formulierte es Mario Heinemann, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Potsdam, sowohl für die Landeshauptstadt als auch für das ganze Land Brandenburg. Landesweit meldete die Polizei 507 Einsätze zwischen 21 und 6 Uhr. Das sind etwas weniger als im Jahr zuvor, als 573 Einsätze im Land Brandenburg registriert wurden.

Von Jens Steglich