Dachstuhl in Babelsberg in Flammen – eine verletzte Person

Potsdamer Feuerwehrleute rückten in der Nacht zu Montag gegen 2.30 Uhr zu keiner unbekannten Adresse aus. Unweit der berühmten Filmstudios in Babelsberg war der Dachstuhl eines leerstehenden Häuserkomplexes in Brand geraten. In der Vergangenheit waren die Einsatzkräfte dort schon mehrfach mit zumeist brennendem Unrat beschäftigt. Doch dieses Mal drang der Rauch aus dem Dach.

Vor Ort hatten die Helfer zunächst Mühe, an den Brandherd zu gelangen, da das Gelände umzäunt und abgeschlossen war. Nachdem ein Zugang ermöglicht wurde, begann ein Trupp mit der Suche nach Personen, da das Objekt eine bekannte Adresse für Wohnungslose ist. Während die Drehleitern für einen Löscheinsatz vorbereitet wurden, fanden nach ersten Informationen die Einsatzkräfte tatsächlich eine leicht verletzte Person im Haus und brachten sie ins Freie.

Unter anderem mit Schaum gelang es ihnen recht schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen und ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

