Babelsberg

Feuerwehreinsatz in Potsdam-Babelsberg: Erneut ist ein Feuer in der Glasmeisterstraße ausgebrochen.

Die Berufsfeuerwehr Potsdam und die freiwilligen Wehren Klein Glienicke/ Babelsberg sowie Potsdam-Zentrum sind mit etwa 30 Einsatzkräften mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Auch zwei Drehleiterwagen kommen zum Einsatz.

Eine braune Rauchsäule steigt über Babelsberg auf. In Flammen steht offenbar ein abrissreifes Bürogebäude. Das Feuer soll nach bisherigen Erkenntnissen in der zweiten Etage ausgebrochen sein. Der Alarm ging kurz vor 11 Uhr rein. Die Löscharbeiten dauern noch an. Dass es Verletzte gibt, ist unwahrscheinlich, aber noch nicht bestätigt.

Garagenbrand am Wochenende

Erst am Wochenende hatte es in der Glasmeisterstraße gebrannt. Aus noch bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonnabendvormittag Müll in einer Garage in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindert werden. Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Das Gelände in der Glasmeisterstraße soll zu einem neuen Wohnquartier ausgebaut werden. Das Oberlinhaus plant auf der verlassenen Industriebrache neben Wohnungen auch eine Kita und Werkstätten.

Von MAZonline/axe